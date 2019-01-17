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Insegurança

Comerciante é baleado durante assalto no bairro Itapemirim, em Cariacica

Os bandidos levaram os celulares dos clientes e também exigiram maços de cigarro, depois fugiram de moto

Publicado em 17 de Janeiro de 2019 às 12:15

Publicado em 

17 jan 2019 às 12:15
Bairro Itapemirim, Cariacica Crédito: Reprodução/Google Maps
Um comerciante de 60 anos foi atingido com um tiro no ombro durante um assalto no bar em que trabalha, na Rua João Pessoa, bairro Itapemirim,
Cariacica
, por volta das 21h desta quarta-feira (16). Dois clientes, que estavam no estabelecimento, tiveram os celulares roubados. Além dos aparelhos, os bandidos também levaram maços de cigarro e fugiram de moto.
Segundo informações da polícia, dois homens chegaram em uma moto vermelha e o garupa desceu, já com a arma em punho, e anunciou o assalto no bar. A filha do comerciante relatou que o bandido atirou assim que desceu da moto e a bala acertou o ombro do comerciante.
Os bandidos levaram os celulares dos clientes e também exigiram maços de cigarro, depois fugiram de moto.
ASSALTOS FREQUENTES
Os moradores do bairro Itapemirim reclamam que os assaltos no local tem acontecido constantemente. Na semana passada, o Gazeta Online noticiou uma tentativa de latrocínio, em que duas pessoas foram baleadas , no bairro Maracanã, que é vizinho do bairro Itapemirim.
Um vendedor, de 22 anos, foi atingido na mão, e uma cuidadora de idosos, de 41 anos, foi atingida no calcanhar.
De acordo com informações da polícia, o rapaz estava com mais três amigos. Eles seguiam para um campo de futebol society quando foram abordados por dois homens em uma moto, que anunciaram o assalto e exigiram que eles entregassem os celulares.
No entanto, um dos rapazes tentou fugir e os assaltantes começaram a atirar. O vendedor foi baleado na mão e, enquanto tudo acontecia, a cuidadora de idosos, que mora próximo ao campo de futebol, havia acabado de chegar em casa e estava no portão conversando com a irmã quando foi atingida no calcanhar. Os dois feridos foram levados ao Hospital Antônio Bezerra de Farias.
Comerciante é baleado durante assalto no bairro Itapemirim, em Cariacica

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