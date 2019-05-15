Ciclista assassinado em Vitória: polícia prende terceiro suspeito

Ciclista morreu durante assalto na Cinco Pontes Crédito: Elis Carvalho

São Torquato, Vila Velha, também acusado de envolvimento no latrocínio do ciclista Carlos Renato Ferreira de Souza, 46 anos, ocorrido em cima da Cinco Pontes, que liga Vitória a Vila Velha. A vítima voltava do trabalho, no Centro da Capital, para casa, quando foi abordado pelos criminosos, no final da tarde de terça-feira (14). Um adolescente de 15 anos foi apreendido na tarde desta quarta-feira (15), em, Vila Velha, também acusado de envolvimento no latrocínio do ciclista Carlos Renato Ferreira de Souza, 46 anos, ocorrido em cima da, que liga. A vítima voltava do trabalho, no Centro da Capital, para casa, quando foi abordado pelos criminosos, no final da tarde de terça-feira (14).

O adolescente foi o terceiro envolvido preso e teria auxiliado na abordagem da vítima. Durante a madrugada desta quarta-feira (15), equipe de policiais do Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic) detiveram Emerson Moura Marinho, 20 anos, em São Torquato.

Moscoso, em Vitória. Ele teria deixado a bicicleta da vítima com o adolescente de 15 anos, apreendido horas depois. Na casa dele, foram apreendidos o celular da vítima e uma arma, que pode ter sido usada no crime. No final da manhã, foi preso Daniel Braga da Cruz, 19 anos, no bairro, em Vitória. Ele teria deixado a bicicleta da vítima com o adolescente de 15 anos, apreendido horas depois.

Durante a tarde desta quarta, um rapaz esteve na delegacia e reconheceu Daniel como autor do roubo que sofreu em abril, sobre a Cinco Pontes, onde teve a bicicleta roubada. Outras três pessoas entraram em contato com a delegacia informando que também teriam sido vítimas do suspeito.

O adolescente estava na rua quando foi localizado. Já a bicicleta da vítima foi encontrada dentro de um laja-jato. O objeto foi levado para o comércio pelo proprietário do local, após encontra-la abandonada na rua, mesmo ponto onde o adolescente diz que a encontrou.

Segundo o delegado Fabiano Rosa, o dono do lava-jato foi ouvido e liberado. Já o adolescente negou a participação no crime, apesar de Daniel — o outro detido — ter o colocado na cena do crime ao prestar depoimento.

Um empurra para o outro a autoria do crime, colocando todos na cena do crime. No final do inquérito, eles serão indiciados por associação criminosa e pelo latrocínio Delegado Fabiano Rosa

Apesar de ter apenas 15 anos, o adolescente já esteve apreendido pelos crimes de tráfico de drogas e por roubo, também realizado na Cinco Pontes.

BICICLETA ENCONTRADA

Já na manhã desta quarta-feira (15), policiais encontraram a bicicleta de Carlos Renato, ainda suja de sangue, na escadaria do Morro do Moscoso, em Vitória. "Encontramos a bicicleta e fomos atrás de localizar o outro criminoso que estava foragido. Ele foi preso agora de manhã", contou Gianordoli.

Bicicleta de Carlos Renato foi recuperada nesta quarta-feira (15) Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Ainda segundo o delegado, apesar de ter sido encontrado com a arma do crime, Emerson afirmou que foi Daniel quem deu os disparos que mataram o ciclista. "A primeira reação da vítima foi tentar segurar a arma do Daniel, eles entraram em luta corporal e o Daniel atirou no pescoço da vítima", disse.

PASSAGEM NA POLÍCIA

De acordo com a polícia, Emerson Moura Marinho, 20 anos, já tem passagem por roubo de carro, durante a adolescência. Já Daniel Braga da Cruz, 19 anos, não tem passagem pela polícia. Entretanto, há informações de que os dois cometiam crimes com frequência na região da Cinco Pontes, tendo as bicicletas como alvo principal.