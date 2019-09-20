Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vitória

Chefe do tráfico do Morro da Piedade será julgado por morte

Felipe Ferreira Dias, cujo família comanda o tráfico no Morro da Piedade, vai sentar no banco dos réus por ter ordenado um assassinato ocorrido em 2013, quando mandou três menores executarem um traficante rival pertencente a uma quadrilha do Morro da Fonte Grande
Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

20 set 2019 às 20:03

Publicado em 20 de Setembro de 2019 às 20:03

Felipe Ferreira Dias, 21 anos, foi preso acusado de chefiar, junto com a família, o tráfico de drogas no Morro da Piedade, em Vitória Crédito: Mayra Bandeira / Arquivo
Um dos integrantes da família Ferreira Dias, que comanda o tráfico no morro da Piedade, em Vitória, será julgado na próxima segunda-feira (23). Felipe Ferreira Dias senta no banco dos réus por ter mandado executar um traficante que pertencia ao grupo rival do Morro da Fonte Grande. O assassinato aconteceu em julho de 2013, na Praça Ubaldo Ramalhete, no Centro de Vitória.
De acordo com a denúncia feita pelo Ministério Público do Estado (MPE), Felipe contou com a ajuda de três menores para executar João Mateus de Oliveira Paulo, com quatro tiros. Dois deles foram disparados quando a vítima tentava fugir do local. Foi ele, segundo a denúncia, que determinou que a execução fosse realizada. A vítima, além de fazer parte da quadrilha de traficantes rivais, estava vendendo drogas na praça onde foi morto, atrapalhando o comercio ilícito realizado pela quadrilha chefiada por Felipe.
Felipe Ferreira Dias, 21 anos, foi preso acusado de chefiar, junto com a família, o tráfico de drogas no Morro da Piedade, em Vitória Crédito: Mayra Bandeira
> A guerra do tráfico nos morros de Vitória
Felipe vai responder por homicídio qualificado, realizado mediante paga ou promessa de recompensa, e feito à traição ou emboscada. Também vai responder três vezes por corrupção de menores, por ele envolvidos no homicídio. O julgamento acontecerá no Fórum Criminal de Vitória, a partir das 13 horas. O advogado de defesa de Felipe não foi localizado para se manifestar.
FAMÍLIA NO CRIME
A família de Felipe, a mãe e outros quatro filhos, foram presos em 2013. Alguns conseguiram fugir ou foram liberados, posteriormente. Eles dominam o tráfico na Piedade. Durante a prisão, o delegado Eduardo Khaddour, coordenador do GOT, informou que a mãe, Marly Ferreira Bispo, conhecida como Marly do Pó, tem cinco filhos, todos envolvidos com o tráfico de drogas. "Além de tráfico, pesam sobre os filhos de Marly acusações de homicídios. Líder da quadrilha já tem outros três filhos na cadeia", disse, na época.
Polícia Militar sobe o Morro da Piedade, em Vitória, em operação e patrulhamento da região. A Polícia Civil também está ajudando no serviço Crédito: Bernardo Coutinho
Segundo relatos dos moradores da Piedade, a família de Felipe saiu fugida de um morro de Cariacica e foi morar na Fonte Grande. Lá, por desavenças, acabaram fugindo novamente para a Piedade, onde se instalaram. E de lá começaram a comandar o tráfico, disputando com gangues rivais ou conquistando espaços pelo terror.
No ano passado, a disputa por território levou a diversos conflitos, com inocentes morrendo quando os bandidos de fora do bairro tentavam disputar o território. Foi o que ocorreu na madrugada do dia 25 de março do ano passado, quando os irmãos Ruan e Damião foram mortos com mais de 20 tiros cada um. Dois meses depois, em maio, um lavador de carros de 19 anos também foi assassinado quando jantava na varanda de casa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares
Imagem de destaque
Vitória estabelece novas regras para uso de bikes elétricas; veja o que muda
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados