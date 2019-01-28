Bolsonaro passa por nova cirurgia do intestino nesta segunda-feira

Bolsonaro foi submetido à avaliação clínica pré-operatória Crédito: Reprodução

O presidente Jair Bolsonaro passa por cirurgia no início da manhã desta segunda-feira, em São Paulo, para reconstruir o trânsito intestinal e retirar a bolsa de colostomia que foi implantada desde o atentado em setembro do ano passado, durante a campanha eleitoral. O procedimento começou por volta de 6h30 e deve terminar às 9h30.

Bolsonaro foi internado na manhã de domingo no Hospital Israelita Albert Einstein, pelo qual já havia passado depois de ter sido vítima de uma facada em Juiz de Fora (MG).

De acordo com boletim médico divulgado no fim da tarde de domingo, Bolsonaro passou por uma avaliação clínica pré-operatória, exames laboratoriais e de imagem, assim que foi internado. Os resultados foram normais, de acordo com o documento assinado pelo cirurgião Antônio Luiz Macedo, pelo cardiologista Leandro Echenique e por Miguel Cendoroglo, diretor superintendente do Einstein.

O porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros, disse que o presidente ficou “muito animado” e “feliz com os resultados do exame”.Este é o terceiro procedimento cirúrgico a que o presidente é submetido desde setembro.

GABINETE PROVISÓRIO

Os médicos vão reconstruir o trecho do intestino rompido com a facada. Para isso, usarão suturas ou grampeadores cirúrgicos para reconectar as partes separadas do intestino grosso.

A cirurgia de hoje estava marcada para ocorrer em dezembro, antes da posse, mas foi adiada devido a uma infecção. A previsão é que a recuperação ocorra em até dez dias. Neste período, um gabinete provisório será montado no Hospital Albert Einstein para Bolsonaro despachar com ministros.