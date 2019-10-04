Bandidos de carro atiram em dois moradores de Viana Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Bandidos de carro executam jovem e deixam outro ferido em Viana

O jovem Willians do Nascimento Vieira, 21 anos, morreu após ser atingido com três tiros durante um ataque na Rua Pernambuco, no bairro Arlindo Vilaschi, em Viana , na noite desta quinta-feira (3). Um outro jovem, de 21 anos, ficou ferido.

De acordo com a polícia, as vítimas estavam conversando em uma calçada quando criminosos armados chegaram no local em um carro preto. O bandido que estava no carona desceu do veículo e atirou contra o grupo de amigos que estava na rua.

Willians foi atingido com três tiros. Willians chegou a ser levado para o Pronto-Atendimento de Arlindo Vilaschi. Depois foi encaminhado para o Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas), mas não resistiu aos ferimentos. O outro jovem de 21 anos levou três tiros sendo um no tórax, um na barriga e outro na perna esquerda. Ele foi socorrido e sobreviveu.

O tenente Cláudio, supervisor do policiamento da 11ª Companhia Independente de Viana, garantiu que ações para inibir criminosos são realizadas na região. Ele acredita que o crime pode ter relação com o tráfico de drogas.

“Em torno desse bairro e nas áreas mais periféricas existe um movimento de tráfico de drogas que a gente vem combatendo com rigor. Nosso policiamento funciona com equipes ordinárias de serviço que fazem abordagens e policiamento de força tática, que atua muito fortemente ao combate do tráfico de drogas", disse o oficial.