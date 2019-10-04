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Violência

Bandidos de carro executam jovem e deixam outro ferido em Viana

O ataque aconteceu na Rua Pernambuco, no bairro Arlindo Vilaschi, em Viana, na noite desta quinta-feira (3)

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 10:15

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

04 out 2019 às 10:15
Bandidos de carro atiram em dois moradores de Viana Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Bandidos de carro executam jovem e deixam outro ferido em Viana
O jovem Willians do Nascimento Vieira, 21 anos, morreu após ser atingido com três tiros  durante um ataque na Rua Pernambuco, no bairro Arlindo Vilaschi, em Viana, na noite desta quinta-feira (3).  Um outro jovem, de 21 anos, ficou ferido.
De acordo com a polícia, as vítimas estavam conversando em uma calçada quando criminosos armados chegaram no local em um carro preto. O bandido que estava no carona desceu do veículo e atirou contra o grupo de amigos que estava na rua.
Willians foi atingido com três tiros. Willians chegou a ser levado para o Pronto-Atendimento de Arlindo Vilaschi. Depois foi encaminhado para o Hospital de Urgência e Emergência (São Lucas), mas não resistiu aos ferimentos. O outro jovem de 21 anos levou três tiros sendo um no tórax, um na barriga e outro na perna esquerda. Ele foi socorrido e sobreviveu.
O tenente Cláudio, supervisor do policiamento da 11ª Companhia Independente de Viana, garantiu que ações para inibir criminosos são realizadas na região. Ele acredita que o crime pode ter relação com o tráfico de drogas.
“Em torno desse bairro e nas áreas mais periféricas existe um movimento de tráfico de drogas que a gente vem combatendo com rigor. Nosso policiamento funciona com equipes ordinárias de serviço que fazem abordagens e policiamento de força tática, que atua muito fortemente ao combate do tráfico de drogas", disse o oficial.
O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) em Vitória. Os crimes serão investigados pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

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