Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Serra

Bala atingiu celular, diz mãe de segurança ferido por PM em boate

Uma jovem de 19 anos morreu e um segurança ficou ferido ao serem atingidos por disparos feitos por um policial militar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2018 às 15:23

Publicado em 18 de Agosto de 2018 às 15:23

Policial militar matou jovem de 19 anos e feriu segurança em uma boate na Serra Crédito: Internauta/Gazeta Online
A mãe do segurança baleado por um policial militar ao tentar entrar em uma boate, na Serra, contou à reportagem do Gazeta Online, na manhã deste sábado (18), que um dos tiros que atingiram o filho teria acertado o peito dele, se não fosse por um celular guardado no bolso da camisa. 
"Entrei em estado de choque. Cheguei aqui (no hospital) só que até agora não obtive informação dele pelos médicos. Ele está no centro cirúrgico. Eu senti que foi livramento que Deus deu a ele. Ele estava com o celular no bolso e a bala alojou, ficou no celular dele. A bala pegou no celular e outra na comanda", disse a mãe do segurança. Veja trechos da entrevista. 
ESTADO DE SAÚDE DO FILHO
"Eu não sei nada, não sei como está porque até agora eu não vi médico, não vi ninguém. Só tive a informação que ele entrou consciente porque ele tomou tiro na barriga e na perna ou na bunda, eu não sei. O menino que tava falando."
> Amigo desmaiou após ver jovem morta, diz funcionária de boate
CORAÇÃO DE MÃE
"Tô aqui angustiada, só Deus sabe, arrasada. Eu despertei 3h em ponto, com o coração acelerado, ajoelhei, porque eu sou evangélica, e isso foi um livramento de Deus que ele teve."
ORAÇÃO
"Comecei a orar, pedindo a Deus para guardar a minha família do que tivesse que acontecer."
BALA NO CELULAR
"Ele estava com o celular no bolso e a bala alojou, ficou no celular dele que tá la no serviço. Eu não sei, não vi o celular. Eu só estou com os documentos dele aqui."
ENTENDA O CASO
Uma jovem de 19 anos morreu e um segurança ficou ferido ao serem atingidos por disparos feitos por um policial militar, na porta de uma boate, às 4h16, em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra.
Segundo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o policial militar, identificado como Patrick Ramos Guariz, 26 anos, saiu da boate após pagar a conta, mas resolveu voltar para o interior do estabelecimento e foi impedido pelo segurança.
Enquanto Patrick discutia para retornar à boate, a jovem Thalita do Carmo Pereira, de 19 anos, se aproximou do segurança para entregar a comanda que havia pagado para também sair da boate. Nesse momento, Patrick abriu fogo contra o segurança.
Com informações de Glacieri Carraretto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Máquina de lavar pega fogo e moradora passa mal em prédio de Vila Velha
Imagem de destaque
As reações de bolsonaristas e governistas à prisão de Ramagem pelo ICE nos EUA
Guarda de Vitória apreendeu R$ 15 mil em notas falsas com dupla em Vitória
Dupla é flagrada em Vitória com R$ 15 mil em notas falsas dentro de carro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados