Assassino invade casa, chama vítima pelo nome e atira em seguida

Assassinado após atender a um chamado. Este é o resumo da história protagonizada pelo jovem Tayrone Gomes de Jesus, de 18 anos, nessa sexta-feira (5). Por volta das 21h20, um indivíduo pulou o muro da residência dele, localizada no bairro Interlagos, em
, o chamou, entrou na casa e efetuou vários disparos contra o rapaz.
As informações foram passadas pela própria mãe da vítima à Polícia Militar. O depoimento foi dado no Hospital Geral de Linhares, local para onde o filho havia sido levado. Atingido por três disparos de arma de fogo, dois no braço esquerdo e um no peito, Tayrone não resistiu aos ferimentos e chegou já sem vida ao pronto socorro.
Em nota, a Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Outras informações não foram passadas pela assessoria para não comprometer o andamento das investigações.
Ainda por meio da nota, a PC pede a ajuda da sociedade para identificação do suspeito. As denúncias podem ser feitas pelo Disque-Denúncia (181) ou pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br, no qual é possível anexar imagens e vídeos. O sigilo e o anonimato são garantidos.