Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Linhares

Assassino invade casa, chama vítima pelo nome e atira em seguida

Homicídio de jovem de 18 anos aconteceu na noite dessa sexta-feira em Linhares

Publicado em 06 de Abril de 2019 às 19:01

Publicado em 

06 abr 2019 às 19:01
O jovem Tayrone Gomes de Jesus, de 18 anos, foi assassinado dentro de casa, em Linhares Crédito: Divulgação
Assassinado após atender a um chamado. Este é o resumo da história protagonizada pelo jovem Tayrone Gomes de Jesus, de 18 anos, nessa sexta-feira (5). Por volta das 21h20, um indivíduo pulou o muro da residência dele, localizada no bairro Interlagos, em
Linhares
, o chamou, entrou na casa e efetuou vários disparos contra o rapaz.
 > Estudante de 24 anos é vítima de bala perdida em Cariacica
As informações foram passadas pela própria mãe da vítima à Polícia Militar. O depoimento foi dado no Hospital Geral de Linhares, local para onde o filho havia sido levado. Atingido por três disparos de arma de fogo, dois no braço esquerdo e um no peito, Tayrone não resistiu aos ferimentos e chegou já sem vida ao pronto socorro.
Em nota, a Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Outras informações não foram passadas pela assessoria para não comprometer o andamento das investigações.
 > Chefe do tráfico foge nadando em rio em Piúma e é capturado no ES
Ainda por meio da nota, a PC pede a ajuda da sociedade para identificação do suspeito. As denúncias podem ser feitas pelo Disque-Denúncia (181) ou pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br, no qual é possível anexar imagens e vídeos. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato homicídio Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Como está o clima do agronegócio para 2026?
Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como você lida com a organização e bagunça no dia a dia?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados