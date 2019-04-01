Uma ameaça de ataque a um colégio particular de Cariacica deixou pais, alunos e funcionários em pânico desde a tarde deste domingo (31), quando as mensagens que avisavam sobre a suposta invasão armada circularam por redes sociais. Um jovem, menor de idade, e que não teria ligação com a escola, como garantem os funcionários, publicou em redes sociais que entraria armado no colégio nesta segunda-feira (1º). O fato levou a instituição a cancelar as provas previstas para hoje.

"1º de abril de mau gosto", foi como definiu uma mãe de aluno sobre a situação que visava o colégio particular que funciona em Jardim América. Outro pai de aluno, que prefere não se identificar, informou que a ameaça teria chegado aos pais e funcionários do Colégio Passionista via corrente de Whatsapp. A situação amedrontou a todos e muitos alunos não foram à aula hoje.

Your browser does not support the audio element. Ameaça de ataque a colégio de Cariacica gera pânico entre pais e alunos

"O pessoal está com medo de ir à aula, provas foram suspensas pela ameaça de ataque à escola. Essa informação chegou através de Whatsapp e algumas pessoas da escola receberam e repassaram. Ontem (domingo) mesmo entraram em contato com a polícia e hoje pela manhã eu fui lá, conversei com a secretária e ela disse que a segurança foi reforçada", contou o pai.

A informação que circula nas mensagens é de que o menor de idade, que fez a ameaça, seria ex-aluno do local, mas funcionários, que também preferiram não ser identificados por segurança, garantem que essa informação é falsa. O jovem, segundo eles, mora próximo ao colégio, mas não foi aluno do Passionista nem teria uma namorada no local, como também afirmam as mensagens compartilhadas.

"Ele (o menor) colocou nas redes sociais um texto em inglês de um jogo de massacre. Nós fizemos a denúncia e a Polícia Civil está a caminho da casa dele. Ele não é ex-aluno, mas ele mora nas redondezas e os alunos conhecem ele, por isso viram a publicação. O adolescente se retratou dizendo que foi uma brincadeira, mas foi uma brincadeira de muito mau gosto", explicou uma das funcionárias do colégio.

Outra mãe, que também prefere não se identificar, afirma ter optado por não levar o filho para a escola hoje para evitar que ele sinta medo caso ouça comentários sobre a situação. "Eu preferi deixar ele casa para evitar transtornos pra ele de ouvir alguma conversa de algum aluno e ele se assustar sem necessidade", disse a mãe.

Uma aluna do colégio, de 14 anos, que não será identificada, conversou com a equipe de reportagem da Rádio CBN e contou como soube da ameaça e o que sentiu. Segundo a jovem, um áudio com a ameaça do rapaz teria sido enviado para outra garota, também estudante do Passionista, e a mãe dela avisou aos outros pais. Depois disso, o rapaz teria enviado um novo áudio desmentindo a situação.

"No momento que mandaram esse áudio eu fiquei muito nervosa. O menino mandou o áudio para uma menina falando que ia fazer um massacre aqui no Passionista e depois ele mandou outro dizendo que era fake, entrou no grupo da escola para falar que era fake. Ele admitiu que fez uma brincadeira de mau gosto, ele não deveria ter feito isso porque a gente ficou com medo", contou a aluna.

A aluna diz que preferiu não ir à aula hoje por medo e afirma que ainda está nervosa com toda a situação.

Eu fiquei nervosa quando soube, quase chorei, porque você vê essas coisas na televisão, mas não acredita que vai acontecer com você. Eu preferi não ir à aula porque fiquei com medo Aluna do Colégio Passionista

NOTA DO COLÉGIO

Pelas redes sociais, o Colégio Passionista publicou uma nota na madrugada desta segunda-feira informando sobre a situação e que o policiamento no local foi reforçado. Ainda segundo funcionários, o diretor registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos (DRCE), em Vitória.

"O colégio Passionista foi notificado sobre a ameaça iminente que circulou em redes sociais, sobre um possível ataque.

Já buscamos esclarecimentos e foi uma notícia falsa, mas prontamente tomamos a precaução necessária, notificando a polícia para garantir a segurança de todos da escola.

Prontamente estão para garantir a segurança, a ordem e inclusive o direito de todos nossos alunos realizarem suas atividades diárias de estudo.

Amanhã (hoje), as provas estão canceladas, para não prejudicar nenhum aluno.

Sabemos o quanto de transtorno e que ficaram abalados, mas vamos nos unir e confiar que tudo ficará bem.

Que Deus nos abençoe e nos proteja."

POLICIAMENTO REFORÇADO

Segundo informações da equipe de reportagem da Rádio CBN, a Polícia Militar está no local. Em nota, a PM afirma que na noite de ontem (31), o comando da 5ª Companhia do 7º Batalhão tomou conhecimento da publicação e desde de então iniciou ações preventivas na região. Já na manhã de hoje (1º), viaturas estão realizando ponto base na porta da escola e durante todo o dia militares realizarão visitas tranquilizadoras.

Com informações de Caíque Verli