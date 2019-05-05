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POLÍCIA

Adolescente é baleado ao lutar com assaltante em Cariacica

Jovem tem apenas 16 anos. Crime aconteceu no bairro Rio Branco

Publicado em 

04 mai 2019 às 23:44

Publicado em 04 de Maio de 2019 às 23:44

Crédito: Fernando Madeira
Um adolescente de 16 anos levou um tiro no ombro e outro na barriga, durante um tentativa de assalto, por volta da 1h50, no bairro Rio Branco, em Cariacica. À Polícia Civil, o jovem relatou que estava em frente à uma casa de shows, com a namorada, quando dois homens em uma moto passaram pelo casal e anunciaram o assalto.
O adolescente viu que um dos criminosos estava armado e reagiu, indo para cima do bandido. Após balearem o jovem, os suspeitos fugiram. A vítima foi socorrida e está internada no Hospital são Lucas, em Vitória. O estado de saúde do rapaz não foi informado pela polícia.
Adolescente é baleado ao lutar com assaltante em Cariacica

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