Adolescente é baleado ao lutar com assaltante em Cariacica

Um adolescente de 16 anos levou um tiro no ombro e outro na barriga, durante um tentativa de assalto, por volta da 1h50, no bairro Rio Branco, em Cariacica. À Polícia Civil, o jovem relatou que estava em frente à uma casa de shows, com a namorada, quando dois homens em uma moto passaram pelo casal e anunciaram o assalto.