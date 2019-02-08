Adolescente é acusado de estuprar prima de 8 anos no ES

Um adolescente de 15 anos foi apreendido pela Polícia Militar após estuprar a própria prima, uma menina de 8 anos. O crime aconteceu na noite desta quinta-feira (07), em Conceição da Barra, região Norte do Estado. A criança ainda relatou que não foi a primeira vez que sofreu a violência sexual.
De acordo com a Polícia Militar, uma pessoa, que pediu para não ser identificada, denunciou ao Conselho Tutelar que viu o acusado abusando da menina no quintal de uma casa. Depois, ele a teria levado até um banheiro. Os militares seguiram para a residência indicada. No local, a mãe da vítima disse que estava na residência com as duas filhas e uma sobrinha. E que o suspeito, que é seu sobrinho, esteve na casa entre 16h e 18h.
Ela permitiu que uma conselheira tutelar conversasse com a criança. A menina confirmou que foi estuprada e ainda relatou que não foi a primeira vez que foi abusada pelo primo. Mais tarde, o acusado chegou na residência e foi apreendido pelos policiais. Ele foi conduzido para a Delegacia de Conceição da Barra.
Em nota, a Polícia Civil informou que o adolescente vai responder por ato infracionário análogo ao crime de estupro de vulnerável e será apresentado à Justiça.