Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Conceição da Barra

Adolescente é acusado de estuprar prima de 8 anos no ES

Suspeito foi apreendido após uma pessoa flagrar o abuso sexual e fazer uma denúncia. A vítima relatou que não foi a primeira vez que o primo cometeu a violência

08 fev 2019 às 12:47

Crime será investigado pela Delegacia de Conceição da Barra Crédito: Divulgação
Um adolescente de 15 anos foi apreendido pela Polícia Militar após estuprar a própria prima, uma menina de 8 anos. O crime aconteceu na noite desta quinta-feira (07), em Conceição da Barra, região Norte do Estado. A criança ainda relatou que não foi a primeira vez que sofreu a violência sexual.
De acordo com a Polícia Militar, uma pessoa, que pediu para não ser identificada, denunciou ao Conselho Tutelar que viu o acusado abusando da menina no quintal de uma casa. Depois, ele a teria levado até um banheiro. Os militares seguiram para a residência indicada. No local, a mãe da vítima disse que estava na residência com as duas filhas e uma sobrinha. E que o suspeito, que é seu sobrinho, esteve na casa entre 16h e 18h.
Ela permitiu que uma conselheira tutelar conversasse com a criança. A menina confirmou que foi estuprada e ainda relatou que não foi a primeira vez que foi abusada pelo primo. Mais tarde, o acusado chegou na residência e foi apreendido pelos policiais. Ele foi conduzido para a Delegacia de Conceição da Barra.
Em nota, a Polícia Civil informou que o adolescente vai responder por ato infracionário análogo ao crime de estupro de vulnerável e será apresentado à Justiça.

Tópicos Relacionados

Abuso sexual Conceição da Barra Estupro de vulnerável
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados