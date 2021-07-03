Paulo Nicolau Lindenberg von Schilgen foi velejar novos mares

Paulo Nicolau Lindenberg von Schilgen faleceu na sexta-feira (2), aos 88 anos, em São Paulo, ao lado de suas filhas. Paulinho von Schilgen, como era conhecido na Praia do Canto, em Vitória, onde sempre viveu na Chácara von Schilgen, na avenida Saturnino de Brito, 595, teve uma gloriosa história de vida. Foi um grande atleta e homem de carreira pública.

Generoso, correto, trabalhador, admirável pai e avô, amigo e legal, um filho muito amoroso e dedicado à sua querida mãe, dona Laura Lindenberg, e a seu pai, Nicolau von Schilgen.

De hábitos simples e sorriso sempre estampado no rosto, cultivava o otimismo e o convívio com a natureza e a família. Paulo Nicolau Lindenberg von Schilgen deixou três filhos e uma neta.

Engenheiro agrônomo formado na Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, e membro da Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ), seguiu os passos do pai, que foi um memorável cacauicultor. No campo, inovou e foi um dos pioneiros na criação, promovendo o melhoramento da raça Nelore no Espírito Santo. Por meio de um profundo estudo genético, formou um rebanho de raça pura, com o cruzamento de bovinos de corte de seus premiados touros e matrizes, recebendo premiação no Brasil e de associações internacionais.

Paulo Nicolau Lindenberg von Schilgen em momentos com a família

Funcionário público federal, como auditor fiscal, exerceu com brilhante êxito por quase uma década o cargo de superintendente da Diretoria Estadual do Ministério da Agricultura, entre 1977 e 1985.

Foi o idealizador do Parque Natural Chácara von Schilgen, um espaço público implantado na propriedade da família, na avenida Saturnino de Brito, abaixo do Morro do Cruzeiro. O parque foi criado após receber aprovação por votos, na Associação de Moradores da Praia do Canto, e a família fazer a doação da área à Prefeitura de Vitória, para que o espaço fosse aberto à população capixaba.

Paulinho von Schilgen também foi um atleta de destaque do iatismo capixaba. Forte e determinado, deslizava o mar como peixe ao lado de seu grande amigo e parceiro de equipe Morris Brown. Trouxe alguns troféus para o Iate Clube do Espírito Santo, como o do Campeão Sul Americano e Cubano de Vela nas classes Snipe, Optimist e Lazer.

Viveu intensamente a vida e foi velejar novos mares!