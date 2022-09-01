Morre o ex-prefeito de Vitória Chrisógono Teixeira da Cruz, aos 92 anos

Morreu na manhã desta quinta-feira (1º) o ex-prefeito de Vitória Chrisógono Teixeira da Cruz, aos 92 anos. Ele era formado em Engenharia Civil e comandou o Executivo municipal de 1971 a 1975. O velório ocorrerá nesta sexta-feira (2), a partir das 13 horas, no Cemitério de Santo Antônio. O sepultamento está marcado para as 16h.

Segundo a advogada da família de Chrisógono, Leila da Paixão de Barros, o ex-prefeito estava acamado desde 2014, quando teve uma hemorragia no cérebro. O quadro dele se agravou a partir de 2020.

O ex-prefeito era viúvo e teve três filhos: Tania Cristina Teixeira da Cruz e Elvira da Cruz, já falecidas, e Chrisógono da Cruz.

MENTOR DA SEDE ATUAL DA PREFEITURA DE VITÓRIA

Foi na gestão de Chrisógono Teixeira da Cruz, em 1971, que a sede atual da Prefeitura de Vitória, na avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, mais conhecida como Beira-Mar, em Bento Ferreira, começou a ser construída. No Arquivo Público, há o documento em que o gestor justifica a necessidade da nova sede.

Ele alegou, na ocasião, que a cidade havia crescido rapidamente, passando de 20 mil para 160 mil habitantes, e vários serviços oferecidos pelo Executivo municipal estavam descentralizados por não caber na então sede, situada na Praça Ubaldo Ramalhete, no Centro.

O prefeito obteve uma área de 10 mil metros quadrados de terreno em Bento Ferreira. Houve abertura de concurso público para escolha do melhor projeto e o vencedor foi o "Arquitetura, Urbanismo, Planejamento e Construções", do arquiteto Carlos Alberto Vivacqua Campos, conhecido como Bebeto Vivacqua.

Nas fotos do Arquivo Público, é possível ver várias etapas da construção do empreendimento, que terminou em outubro de 1973 e recebeu o nome de Palácio Jerônimo Monteiro.

Chrisógono Teixeira da Cruz com o quadro 'A mulata e o Gato', de Di Cavalcanti, da sua coleção particular Crédito: J. A. Magnago/Neg

INAUGURAÇÃO DAS INTERVENÇÕES NA PONTE DA PASSAGEM

Conforme informações da Prefeitura de Vitória, a Ponte da Passagem, erguida 1930, teve a reforma inaugurada em 1973, ainda na gestão de Chrisógono.

A antiga construção era feita de cimento armado em cima de apoio de pedra nas cabeceiras e tinha um vão de 34 metros, sendo seis de largura útil com treliças (armação) curvas.

Com uma faixa por sentido, a ponte tornou possível se deslocar de carro para a parte continental de Vitória. Mas, em 1969, um acidente com uma embarcação guindaste, trazida para as obras no Porto de Tubarão, abalou a estrutura da via.

Com risco de desabamento, houve a necessidade de uma reforma, que teve início em 1972 e foi concluída no ano seguinte, durante a administração de Chrisógono. A ponte perdeu as treliças, mas ganhou mais uma faixa por sentido.

PREFEITURA DECRETA LUTO

Em nota, a Prefeitura de Vitória lamentou a morte de Chrisógono Teixeira da Cruz, que foi prefeito de Vitória no período de 05/04/1971 a 13/03/1975. Em razão disso, a administração municipal decretou luto oficial de três dias.

Por uma rede social o ex-governador Paulo Hartung manifestou pesar pela morte do ex-prefeito. "Ele foi um empresário importante no Espírito Santo e prefeito da capital, Vitória. Teve uma passagem marcante no comando da prefeitura. Meus sentimentos aos familiares e amigos", afirmou Hartung.

É com pesar que recebo a notícia do falecimento de Chrisogono Teixeira da Cruz. Ele foi um empresário importante no Espírito Santo e prefeito da capital, Vitória. Teve uma passagem marcante no comando da prefeitura. Meus sentimentos aos familiares e amigos. — Paulo Hartung (@PauloHartungES) September 1, 2022

O senador Fabiano Contarato (PT) enviou sentimentos aos familiares e destacou que Chrisógono foi um importante empresário capixaba no ramo da construção civil. "Meus sentimentos aos familiares e amigos do ex-prefeito de Vitória, Chrisógono Teixeira da Cruz, que esteve à frente da Prefeitura da Capital de 1971 a 1975 e também foi um importante empresário capixaba no ramo da construção civil. Vá em paz!", manifestou.

Já o candidato a reeleição pelo cargo de deputado federal Felipe Rigoni (União Brasil) também evidenciou a carreira do ex-prefeito no ramo imobiliário. "Faleceu hoje o ex-prefeito de Vitória Chrisógono Teixeira da Cruz, conhecido empresário que se destacou no ramo imobiliário. Não o conheci, mas sei que foi um grande prefeito e que era bem-humorado e muito querido pelos seus amigos. Meus sentimentos aos familiares e amigos", declarou.