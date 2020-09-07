Morre Marcio Barbosa, lançado como vice-prefeito em chapa de Cachoeiro

Morreu na noite deste domingo (6), aos 47 anos, o contador Márcio Barbosa, que havia sido lançado um dia antes como vice-prefeito na chapa encabeçada por Fabrício do Zumbi (PDT) para concorrer a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. Ele era filiado ao Solidariedade e teve o nome confirmado para a disputa como vice em convenção partidária realizada no sábado (5). Segundo nota divulgada pelo PDT, ele faleceu em casa por causas naturais.
"Márcio desde o primeiro momento aceitou o desafio de fazer parte do projeto de formarmos um governo em que ele seria uma peça importante para tocar projetos na área econômica para eu focar mais em ações nas áreas sociais e de serviços a população. Com certeza será muito difícil para todos nós encontramos um ser humano tão bom e qualificado como Márcio", lamentou o presidente do PDT de Cachoeiro, Fabrício Ferreira Soares, conhecido como Fabrício do Zumbi.
O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho (PSB), também comentou a morte precoce de Márcio. “Dono de um escritório de contabilidade de respeito na cidade, nunca imaginei que ele fosse se enveredar pelos caminhos da vida pública. Mal foi anunciado seu nome como vice-prefeito na chapa PDT/Solidariedade, veio a triste notícia. Cachoeiro perde um grande homem e eu perco um grande amigo. Descanse em paz”, escreveu em suas redes sociais.
O velório aconteceu durante a tarde desta segunda (7) e o enterro está previsto para às 16h no Cemitério Parque, no bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim.