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Aos 58 anos

Morre João Paulo Diniz, filho do empresário Abilio Diniz

Um dos filhos mais velhos de Abilio Diniz, João Paulo começou sua carreira no Grupo Pão de Açúcar. Ele foi vítima de um infarto fulminante
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 ago 2022 às 06:20

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 06:20

O empresário João Paulo Diniz, 58 anos, filho do também empresário e escritor Abilio Diniz, 85, morreu na noite deste domingo (31), no Rio de Janeiro (RJ). A causa da morte não foi divulgada mas,  segundo o colunista Lauro Jardim, de O Globo, João foi vítima de um infarto fulminante.
Em nota, a família Diniz confirmou o falecimento, mas não deu detalhes. "A família Diniz informa o falecimento de João Paulo Diniz. O empresário deixa quatro filhos e esposa. A família pede que seu luto seja respeitado neste momento difícil", diz o texto.
Morre aos 58 anos o empresário João Paulo Diniz
Morre aos 58 anos o empresário João Paulo Diniz Crédito: Reprodução: Instagram/ João Paulo Diniz
Um dos filhos mais velhos de Abilio Diniz, João Paulo começou sua carreira no Grupo Pão de Açúcar. Assim como pai, era um apaixonado por esportes e praticava o triatletismo.
Morador de São Paulo, Diniz estava no Rio de Janeiro quando sentiu-se mal. Chegou a ser atendido, mas não resistiu.
Em agosto de 2001, João Paulo sobreviveu à queda de um helicóptero em São Sebastião (SP). Na ocasião, sua namorada, a modelo Fernando Vogel, morreu.
João Paulo ao lado do pai, Abílio Diniz
João Paulo ao lado do pai, Abílio Diniz Crédito: Reprodução: Facebook/ João Paulo Diniz
Além dele, Abilio​ Diniz é pai de Pedro Paulo, Ana Maria, Adriana, Rafaela e Miguel, os dois últimos filhos do segundo casamento dele com a economista Geyze Marchesi, funcionária que fez carreira no Grupo Pão de Açúcar.

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