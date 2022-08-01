Morre João Paulo Diniz, filho do empresário Abilio Diniz

O empresário João Paulo Diniz, 58 anos, filho do também empresário e escritor Abilio Diniz, 85, morreu na noite deste domingo (31), no Rio de Janeiro (RJ). A causa da morte não foi divulgada mas, segundo o colunista Lauro Jardim, de O Globo, João foi vítima de um infarto fulminante.
Em nota, a família Diniz confirmou o falecimento, mas não deu detalhes. "A família Diniz informa o falecimento de João Paulo Diniz. O empresário deixa quatro filhos e esposa. A família pede que seu luto seja respeitado neste momento difícil", diz o texto.
Um dos filhos mais velhos de Abilio Diniz, João Paulo começou sua carreira no Grupo Pão de Açúcar. Assim como pai, era um apaixonado por esportes e praticava o triatletismo.
Morador de São Paulo, Diniz estava no Rio de Janeiro quando sentiu-se mal. Chegou a ser atendido, mas não resistiu.
Em agosto de 2001, João Paulo sobreviveu à queda de um helicóptero em São Sebastião (SP). Na ocasião, sua namorada, a modelo Fernando Vogel, morreu.
Além dele, Abilio Diniz é pai de Pedro Paulo, Ana Maria, Adriana, Rafaela e Miguel, os dois últimos filhos do segundo casamento dele com a economista Geyze Marchesi, funcionária que fez carreira no Grupo Pão de Açúcar.