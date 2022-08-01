Morre João Paulo Diniz, filho do empresário Abilio Diniz

O empresário João Paulo Diniz, 58 anos, filho do também empresário e escritor Abilio Diniz, 85, morreu na noite deste domingo (31), no Rio de Janeiro (RJ). A causa da morte não foi divulgada mas, segundo o colunista Lauro Jardim, de O Globo, João foi vítima de um infarto fulminante.

Em nota, a família Diniz confirmou o falecimento, mas não deu detalhes. "A família Diniz informa o falecimento de João Paulo Diniz. O empresário deixa quatro filhos e esposa. A família pede que seu luto seja respeitado neste momento difícil", diz o texto.

Morre aos 58 anos o empresário João Paulo Diniz Crédito: Reprodução: Instagram/ João Paulo Diniz

Um dos filhos mais velhos de Abilio Diniz, João Paulo começou sua carreira no Grupo Pão de Açúcar. Assim como pai, era um apaixonado por esportes e praticava o triatletismo.

Morador de São Paulo, Diniz estava no Rio de Janeiro quando sentiu-se mal. Chegou a ser atendido, mas não resistiu.

Em agosto de 2001, João Paulo sobreviveu à queda de um helicóptero em São Sebastião (SP). Na ocasião, sua namorada, a modelo Fernando Vogel, morreu.

João Paulo ao lado do pai, Abílio Diniz Crédito: Reprodução: Facebook/ João Paulo Diniz