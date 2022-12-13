Morre aos 85 anos o Monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova

Morreu na noite desta segunda-feira (12) o Monsenhor Jonas Abib, fundador da Comunidade Canção Nova. Segundo a assessoria de impressa da Canção Nova, o sacerdote faleceu em sua casa em Cachoeira Paulista, São Paulo, às 22h14.

Monsenhor Jonas, usando meios de comunicação social e realizando grandes eventos religiosos, foi uma figura importante na ação evangelizadora da Igreja Católica na América Latina, e nomeado sacerdote em 1964 com o lema "Feito tudo, para todos`". Ele fundou a Canção Nova em 1978.

O sacerdote realizava tratamento quimioterápico desde maio de 2021, e faleceu por insuficiência respiratória por broncoaspiração e disfagia motora.