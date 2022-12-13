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Obituário

1936
2022
Morre aos 85 anos o Monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova
Monsenhor Jonas Abib, fundador da Comunidade Canção Nova, faleceu na noite desta segunda (12) em sua residência por insuficiência respiratória por broncoaspiração e disfagia motora

Roberta Costa

Estagiária

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 08:19

Publicado em

13 dez 2022 às 08:19
Morreu na noite desta segunda-feira (12) o Monsenhor Jonas Abib, fundador da Comunidade Canção Nova. Segundo a assessoria de impressa da Canção Nova, o sacerdote faleceu em sua casa em Cachoeira Paulista, São Paulo, às 22h14. 
Monsenhor Jonas, usando meios de comunicação social e realizando grandes eventos religiosos, foi uma figura importante na ação evangelizadora da Igreja Católica na América Latina, e nomeado sacerdote em 1964 com o lema "Feito tudo, para todos`". Ele fundou a Canção Nova em 1978.
O sacerdote realizava tratamento quimioterápico desde maio de 2021, e faleceu por insuficiência respiratória por broncoaspiração e disfagia motora.
Velório será realizado nesta terça-feira (13), e vai até quinta-feira (15), na Canção Nova em Cachoeira Paulista.

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