Morre, aos 79 anos, João Francisco, um dos maiores ídolos do futebol capixaba

O futebol capixaba perdeu um dos seus maiores ídolos. Aos 79 anos, João Francisco, ex-jogador que teve anos de glória no Rio Branco, morreu na madrugada desta sexta-feira (30) em decorrência de complicações de um mieloma múltiplo, tipo de câncer que tem início na medula óssea.

Desde 2012, o ex-jogador estava em tratamento de um mieloma, que evoluiu para uma pneumonia. Ele estava internado desde o último dia 10 em um hospital de Vitória. A família divulgou que o velório será nesta sexta-feira (30), a partir das 11 horas, no Cemitério Jardim da Paz, na Serra, e o sepultamento ocorrerá às 17 horas, no mesmo local.

Ídolo do Rio Branco

João Francisco nasceu no Rio de Janeiro, em 11 de abril de 1943, e defendia o Fluminense quando chamou a atenção da diretoria capa-preta, em 1963. Jogador clássico e ofensivo, ele também se destacava pela raça e forte marcação, o que o fez logo cair nas graças da torcida nas décadas de 1960 e 1970. Vestiu a camisa do Rio Branco em 414 jogos, tendo se tornado o terceiro maior artiheiro da história do clube, com 91 gols marcados.

O meia marcou época e levou o Brancão a grandes conquistas. Foram sete títulos estaduais: 1963, 66, 68, 69, 70, 71 e 73. Ele também fez história em outros jogos marcantes. Em 1964, a Seleção Brasileira Olímpica veio ao Espírito Santo e enfrentou o Rio Branco em amistoso no Estádio Governador Bley. João Francisco marcou o primeiro gol e conduziu o capa-preta à vitória por 2 a 1.

Rio Branco presta homenagens