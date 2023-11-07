Morre aos 73 anos o ex-vereador de Cachoeiro José Carlos Amaral

Morreu no início da madrugada desta terça-feira (7), em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, o ex-vereador José Carlos Amaral, aos 73 anos. Com sete mandatos na Câmara de Vereadores do município, o político era conhecido por sua personalidade forte.

Morador do bairro Aeroporto, Amaral entrou na vida pública em 1982, quando disputou sua primeira eleição para vereador. Segundo informações da Câmara de Cachoeiro, na época ele ficou como suplente, mas assumiu a cadeira no decorrer do mandato. Em 1988, se elegeu pela primeira vez e conquistou a seguir seis reeleições consecutivas.

Foram mais de 30 anos no Legislativo, de uma atuação muitas vezes combativa. Amaral cumpriu o último de seus sete mandatos na legislatura, de 2013 a 2016, e recebeu em 2013, por indicação do então vereador Wilson Dillem, o Título de Vereador do Século.

A tribuna do plenário da Câmara de Cachoeiro ganhou o nome de José Carlos Amaral, por indicação do vereador Brás Zagotto, em 2017, quando Amaral se afastou das disputas eleitorais. “Foi na tribuna da Câmara que Amaral brilhou durante todos esses anos, e ela não poderia ter outro nome”, enalteceu Brás.

Em 2018, Amaral esteve na Câmara para participar da inauguração da tribuna. Já em 2021, ele recebeu o título de Cachoeirense Presente nº 1 de 2021, sugerido pelo vereador Brás Zagotto e aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal.