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Morre Abílio Matos, um dos maiores nomes da publicidade do ES

Abílio Matos, que faleceu nesta terça-feira (10), criou a empresa Criativa Comunicação Integrada e recebeu diversos prêmios em sua carreira. O velório está marcado para esta quarta-feira (11), em Santa Lúcia

Publicado em 10 de Dezembro de 2019 às 20:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2019 às 20:00
Publicitário Abílio Matos faleceu aos 74 anos Crédito: Criativa/Divulgação
O Espírito Santo perdeu na manhã desta terça-feira (10) um dos maiores nomes da publicidade e propaganda do Estado. Abílio Eugênio França Matos morreu aos 74 anos de idade. Ele era sócio, fundador e diretor de Produção da Criativa Comunicação Integrada.
Nascido em Porto, Portugal, em 29 de agosto de 1945, veio para o Brasil ainda criança. Casado, deixa viúva e um filho. A causa da morte não foi informada. 
O velório está marcado para esta quarta-feira (11), entre 10 horas e 15 horas, no Memorial House que fica na Rua Misael Pedreira da Silva, em Santa Lúcia, Vitória. Depois, seguindo o desejo expresso dele, o corpo será cremado no Jardim da Paz, em Civit II, na Serra.
Ele trabalhava no mercado de comunicação e publicidade há 49 anos. Sempre foi apaixonado por produção eletrônica e gráfica, por trabalhos de alta qualidade e por automobilismo.
Em 1983, ele criou a agência Criativa Comunicação Integrada no Espírito Santo, que atualmente é a responsável pelas campanhas de grandes marcas como ArcelorMittal, Samp, Sicoob e Metron, além da Prefeitura de Vitória.
Abílio era formado em Eletrônica, com especialização em Produção Gráfica, Gerência de Produção, Gerenciamento Estratégico da Qualidade e Produtividade. Ele foi fotógrafo e cinegrafista na ES Filmes e gerente de produção de A Gazeta. Desde 1964, atuava em produção gráfica e realizando trabalhos para rádio, televisão, vídeo e cinema.
Participou de todos os projetos da Criativa, entre os quais destacamos o Câncer de Mama no Alvo da Moda, o Consciência Tributária. Comandou a área de produção da agência desde a sua fundação, todos os prêmios que a agência ganhou tiveram a participação do Abílio.
Abílio Matos segurando o filho quando criança Crédito: Abílio Matos Matos/Reprodução Facebook

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