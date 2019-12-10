Morre Abílio Matos, um dos maiores nomes da publicidade do ES

Publicitário Abílio Matos faleceu aos 74 anos Crédito: Criativa/Divulgação

Espírito Santo perdeu na manhã desta terça-feira (10) um dos maiores nomes da publicidade e propaganda do Estado. Abílio Eugênio França Matos morreu aos 74 anos de idade. Ele era sócio, fundador e diretor de Produção da Criativa Comunicação Integrada.

Nascido em Porto, Portugal, em 29 de agosto de 1945, veio para o Brasil ainda criança. Casado, deixa viúva e um filho. A causa da morte não foi informada.

O velório está marcado para esta quarta-feira (11), entre 10 horas e 15 horas, no Memorial House que fica na Rua Misael Pedreira da Silva, em Santa Lúcia, Vitória. Depois, seguindo o desejo expresso dele, o corpo será cremado no Jardim da Paz, em Civit II, na Serra.

Ele trabalhava no mercado de comunicação e publicidade há 49 anos. Sempre foi apaixonado por produção eletrônica e gráfica, por trabalhos de alta qualidade e por automobilismo.

Em 1983, ele criou a agência Criativa Comunicação Integrada no Espírito Santo, que atualmente é a responsável pelas campanhas de grandes marcas como ArcelorMittal, Samp, Sicoob e Metron, além da Prefeitura de Vitória

Abílio era formado em Eletrônica, com especialização em Produção Gráfica, Gerência de Produção, Gerenciamento Estratégico da Qualidade e Produtividade. Ele foi fotógrafo e cinegrafista na ES Filmes e gerente de produção de A Gazeta. Desde 1964, atuava em produção gráfica e realizando trabalhos para rádio, televisão, vídeo e cinema.

Participou de todos os projetos da Criativa, entre os quais destacamos o Câncer de Mama no Alvo da Moda, o Consciência Tributária. Comandou a área de produção da agência desde a sua fundação, todos os prêmios que a agência ganhou tiveram a participação do Abílio.