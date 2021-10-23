Homenagem ao advogado Fernando de Abreu Júdice

Com enorme tristeza, a família Abreu Júdice despede-se de Fernando de Abreu Júdice. Com o dom da palavra, resiliente, leal, ético, determinado, íntegro e com tantas outras qualidades, Fernando deixa a vida terrena para usufruir da plenitude eterna neste sábado (23).

Nascido em Cachoeiro de Itapemirim (ES), Fernando de Abreu Júdice tinha 84 anos e deixa a esposa, Ana Rita Marques Júdice, quatro filhos, cinco netos, genros e noras. Dedicou sua vida à família, à advocacia e ao próximo na transformação da vida das pessoas.

Fernando de Abreu Júdice em meio à esposa Ana Rita; filhos Luciana, Tatiana, Macario e Rodrigo, e netos Gabriela, Mariana, Carolina, Fernanda e Fernando. Crédito: Acervo pessoal

No campo do saber, cursou Direito na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), especializou-se em Direito Empresarial na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e em Direito Tributário e Comércio Exterior no Instituto de Cultura Jurídica - RJ.

Formou-se advogado (OAB-ES n.º 794) e exerceu a profissão por 60 anos, sendo o fundador do escritório Abreu Júdice Advogados. Foi advogado da Companhia Vale do Rio Doce (Vale), professor fundador da Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim e professor adjunto de Direito Processual Civil e Prática Forense do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da Ufes.

Fernando de Abreu Júdice e os sócios do escritório Abreu Júdice: Leonardo Gonoring, Luciana Júdice e Rodrigo Júdice. Crédito: Acervo pessoal

Com zelo e amor à profissão, nosso querido Fernando de Abreu Júdice tornou-se referência para a advocacia e deixa um legado para a sociedade capixaba.

A família agradece aos amigos, médicos e ao Hospital Santa Rita por toda dedicação e cuidado.