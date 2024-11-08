Homenagem: a jornada inspiradora de Vander Bastos

A história de Vander Bastos, que faleceu nesta quinta-feira (07/11), aos 44 anos, foi marcada pela perseverança. Figura importante na história do grupo Rede Show, cada passo da jornada de Vander foi impulsionado por sonhos. Aos 16 anos, começou a carreira profissional de forma humilde, ainda como embalador do Rede Show de Planalto Serrano, na Serra. Com dedicação, Vander se destacou desde cedo, sendo reconhecido como o melhor da função e conquistou todos com simpatia e habilidade.

Mas Vander sonhava alto. Não queria apenas embalar. Ele queria crescer e transformar o setor ao redor. Em Planalto Serrano, construiu uma carreira passando em vários departamentos, até chegar ao setor de compras e, assim, ir para a Associação do Grupo Rede Show.

Ao longo dos anos, o trabalho árduo, a ética e o respeito aos colegas abriram portas, e ele nunca deixou de acreditar no próprio potencial. Anos depois, Vander conquistou o cargo de gestor comercial e de marketing do Grupo Rede Show, onde tudo começou, liderando com o mesmo entusiasmo e humildade que o acompanharam desde jovem. Ele se tornou um exemplo e um mentor, chamando a todos de “campeões”, e incentivando cada colaborador a buscar sempre o melhor.

Vander Bastos faleceu na quinta-feira (07/11), aos 44 anos, mas o legado deste trabalho e determinação permanece vivo. Ele não foi apenas um líder, foi um verdadeiro campeão – o campeão da própria história, e de todos aqueles que tiveram a honra de aprender com ele.

O Grupo Rede Show e todos os amigos agradecem a oportunidade de o terem conhecido.

Siga em paz, campeão.