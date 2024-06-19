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Obituário

1929
2024
Familiares comunicam a morte de Arlete Ferreira Abikair
Comunicado feito pela família

Publicado em

19 jun 2024 às 15:29
É com muito pesar que os familiares comunicam o falecimento de Arlete Ferreira Abikair, carinhosamente conhecida como Dona Arlete, aos 95 anos. O velório será realizado na quinta-feira (20/06), das 8h às 11h, na capela do cemitério Jardim da Paz, Civit II, Serra. Logo após, será realizado o sepultamento.
Viúva, Dona Arlete deixa dois filhos, cinco netos e cinco bisnetos. Como herança, ela deixa, além de uma linda história ao lado dos familiares, bons momentos junto de quem a acompanhou em sua jornada e que permanecerão na memória.

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