Familiares comunicam a morte de Arlete Ferreira Abikair

É com muito pesar que os familiares comunicam o falecimento de Arlete Ferreira Abikair, carinhosamente conhecida como Dona Arlete, aos 95 anos. O velório será realizado na quinta-feira (20/06), das 8h às 11h, na capela do cemitério Jardim da Paz, Civit II, Serra. Logo após, será realizado o sepultamento.