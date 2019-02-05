Vídeos mostram o momento em que pastores deixam fórum em Linhares

A audiência que aconteceu no Fórum Desembargador Mendes Wanderley, em, onde a pastora Juliana Pereira Salles Alves e Georgeval Alves Gonçalves participaram terminou por volta das 17 horas desta terça-feira (5).sobre as mortes dos irmãos Kauã Salles Butkowski, de 6 anos, e Joaquim Salles Alves, de 3 anos, no dia 21 de abril do ano passado, no município.

Mais duas audiências serão feitas em Linhares, nos dias 12 e 19 deste mês. “A expectativa maior é pelas oitivas de Juliana e George, que serão ouvidos no dia 19. Os dois têm muito a explicar. George precisa explicar como o PSA dele estava dentro dos meninos e Juliana tem que detalhar como deixou os filhos nas mãos dele sabendo de todos os riscos que corriam”, disse o advogado Siderson Vitorino, que atua como assistente de acusação.