Uma pessoa morre e duas ficam feridas em grave acidente na ES 080

Um grave acidente entre dois carros deixou uma pessoa morta e outras duas feridas na Rodovia ES 080, em Barra de São Francisco, na manhã desta quarta-feira (12). De acordo com o Corpo de Bombeiros, que socorreu as vítimas, os veículos colidiram frontalmente.
Uma pessoa morreu na hora. Outras duas vítimas, que ficaram feridas, foram socorridas pelos bombeiros e levadas ao Hospital Doutora Rita de Cássia, em Barra de São Francisco. Não há informações sobre o estado de saúde.
Por conta do acidente, uma pista da rodovia foi interditada e apenas meia pista está liberada para circulação de veículos.
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