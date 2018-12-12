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Barra de São Francisco

Uma pessoa morre e duas ficam feridas em grave acidente na ES 080

Acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (12), em Barra de São Francisco. Dois carros bateram de frente

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 14:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2018 às 14:24
Um grave acidente entre dois carros deixou uma pessoa morta e outras duas feridas na Rodovia ES 080, em Barra de São Francisco, na manhã desta quarta-feira (12). De acordo com o Corpo de Bombeiros, que socorreu as vítimas, os veículos colidiram frontalmente.
> Terceira Ponte: é grave o estado de funcionário da Rodosol atropelado
Uma pessoa morreu na hora. Outras duas vítimas, que ficaram feridas, foram socorridas pelos bombeiros e levadas ao Hospital Doutora Rita de Cássia, em Barra de São Francisco. Não há informações sobre o estado de saúde.
> Acidente na BR 101: carro e caminhão colidem em Ibiraçu
Por conta do acidente, uma pista da rodovia foi interditada e apenas meia pista está liberada para circulação de veículos.
Mais informações em instantes

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