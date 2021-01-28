Sete anos após enchente, estrada de Pontal do Ipiranga ainda sofre erosão

Sete anos após enchente, estrada do Pontal ainda está danificada Crédito: Reprodução: TV Gazeta Norte

Pouco mais sete anos após enchente que atingiu Pontal do Ipiranga, no litoral de Linhares Norte do Espírito Santo , a estrada que liga o balneário à sede do município continua apresentando problemas. Obras paliativas foram feitas para recuperar o acesso à região, mas uma erosão – que já destruiu o acostamento – avança em direção às faixas da pista.

Na enchente de dezembro de 2013, as águas do Rio Doce invadiram a ES-358, a rodovia estadual que liga a sede de Linhares a Pontal do Ipiranga. A força das águas destruiu a ligação entre as regiões. Em 2015, pela terceira vez, uma equipe da TV Gazeta Norte mostrou que já havia erosão após as obras paliativas terem sido feitas para recuperar o asfalto do acesso ao distrito.

7 anos após enchente, estrada do Pontal ainda está danificada Crédito: Reprodução: TV Gazeta Norte

Na época, o Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES), antigo Departamento de Estradas de Rodagem, informou que já tinha um projeto pronto para a recuperação do trecho, mas até hoje ainda há erosões na via.

Sobre a atual situação da rodovia, o DER-ES informa que enviou, nesta quinta-feira (28), uma equipe para avaliar e executar os trabalhos dos trechos comprometidos da ES-358.