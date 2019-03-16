Raio provoca incêndio em cartão-postal no ES

À primeira vista, um incêndio começar a partir de uma tempestade parece contraditório. Porém, é exatamente o que aconteceu no limite entre os municípios Águia Branca e São Gabriel da Palha, no Noroeste do Estado. Segundo a Prefeitura da segunda cidade, um raio caiu há cerca de dez dias na Pedra dos Três Pontões e colocou fogo na vegetação local.
Ainda na semana passada, as chuvas diminuíram a fumaça. Porém, quando o tempo voltou a ficar firme, ela aumentou e voltou a preocupar os moradores das cidades. A coordenadoria da Defesa Civil de São Gabriel da Palha afirmou que está acompanhando o caso e dando suporte à população.
Ainda de acordo com a entidade, um relatório já foi enviado para a Defesa Civil Regional de Linhares, no Norte do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros também foi acionado sobre a ocorrência, mas não definiu uma estratégia para o combate ao incêndio, já que o local é de difícil acesso.
CARTÃO-POSTAL
No site da Prefeitura de Águia Branca, a Pedra dos Três Pontões aparece como um dos cinco principais pontos turísticos da cidade, junto de outras duas formações rochosas: Pedra da Boneca e Pedra Bico da Coruja. Localizada na comunidade do Córrego de São Bento, a estrutura está a aproximadamente 25 km do centro do município.