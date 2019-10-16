Prefeitura Municipal de Sooretama Crédito: Edilson Lopes / Prefeitura de Sooretama

A prefeitura de Sooretama, na região Norte do Estado, anunciou o pagamento de abono para os professores da rede pública de ensino. A remuneração extra será de R$ 800 e deve ser paga no mês de novembro. Entretanto, o projeto foi encaminhado para a Câmara de Vereadores e deve ser votado na sessão do próximo dia 28 de outubro.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura de Sooretama anuncia abono de R$ 800 para professores

Em nota, a Prefeitura de Sooretama explicou que o pagamento do abono deve injetar mais de R$ 330 mil na economia local e beneficiar 419 professores. Com o dinheiro extra, a expectativa é que o pagamento ajude a movimentar o comércio, principalmente do segmento de bens de consumo rápido como alimentação e vestuário.

“O Projeto foi enviado com a solicitação de ser votado em regime de urgência para que o abono possa ser pago no início de novembro. É provável que seja votado na sessão do dia 28 de outubro”, diz a nota.