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Trânsito

Populares incendiam moto após atropelamento de criança em Linhares

Os moradores da região ficaram revoltados porque o motociclista fugiu sem prestar socorro à vítima, uma criança de oito anos.
Leonardo Lucas da Silva

Leonardo Lucas da Silva

Publicado em 

27 set 2019 às 13:40

Publicado em 27 de Setembro de 2019 às 13:40

O atropelamento aconteceu na tarde desta sexta-feira (27), no bairro Santa Cruz em Linhares Crédito: Internauta
Um atropelamento gerou revolta no bairro Santa Cruz, em Linhares, na região Norte do Estado. Uma criança de 8 anos, foi atingida por uma moto na calçada da avenida Joaquim Calmon. O atropelamento foi por volta das 14h desta sexta-feira (27).
>Ciclista é atropelado na BR 101 em Linhares
Com ferimentos nas pernas e no rosto, a criança foi socorrida por moradores e levada para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Segundo familiares, ela está consciente e fora de perigo.
De acordo com testemunhas, depois de atropelar o menino, o motociclista abandonou a moto e fugiu pelo meio do mato sem prestar socorro. Indignados, os moradores atearam fogo no veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas.
>Caminhão atropela mulher na BR 101 em Linhares
Em nota, a Polícia Militar informou que os militares foram ao hospital conversar com o pai da criança, mas ele não soube passar detalhes do fato e nem as características do motociclista.
Com informações de Luiz Zardini, da TV Gazeta Norte
 

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