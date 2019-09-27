Populares incendiam moto após atropelamento de criança em Linhares

Com ferimentos nas pernas e no rosto, a criança foi socorrida por moradores e levada para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Segundo familiares, ela está consciente e fora de perigo.
De acordo com testemunhas, depois de atropelar o menino, o motociclista abandonou a moto e fugiu pelo meio do mato sem prestar socorro. Indignados, os moradores atearam fogo no veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas.
Em nota, a Polícia Militar informou que os militares foram ao hospital conversar com o pai da criança, mas ele não soube passar detalhes do fato e nem as características do motociclista.
Com informações de Luiz Zardini, da TV Gazeta Norte