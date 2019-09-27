Populares incendiam moto após atropelamento de criança em Linhares

O atropelamento aconteceu na tarde desta sexta-feira (27), no bairro Santa Cruz em Linhares Crédito: Internauta

Um atropelamento gerou revolta no bairro Santa Cruz, em Linhares , na região Norte do Estado. Uma criança de 8 anos, foi atingida por uma moto na calçada da avenida Joaquim Calmon. O atropelamento foi por volta das 14h desta sexta-feira (27).

Com ferimentos nas pernas e no rosto, a criança foi socorrida por moradores e levada para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Segundo familiares, ela está consciente e fora de perigo.

De acordo com testemunhas, depois de atropelar o menino, o motociclista abandonou a moto e fugiu pelo meio do mato sem prestar socorro. Indignados, os moradores atearam fogo no veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas.

Em nota, a Polícia Militar informou que os militares foram ao hospital conversar com o pai da criança, mas ele não soube passar detalhes do fato e nem as características do motociclista.

Com informações de Luiz Zardini, da TV Gazeta Norte