Policiais militares atendem acidente com viatura da Polícia Civil na BR 101, em Jaguaré Crédito: Internauta

Segundo a assessoria da Polícia Civil, Nilton foi a Vitória a serviço durante a manhã. Ele levou um delegado para a solenidade de entrega de viaturas. Na volta para Conceição da Barra, onde trabalhava, ele perdeu o controle da viatura que dirigia e se chocou contra árvores, na altura do quilômetro 99 da rodovia.

Your browser does not support the audio element. Policial civil e esposa morrem após acidente com viatura em Jaguaré

A esposa de Nilton estava no veículo e morreu na hora. Já o policial chegou a ser socorrido, mas foi constatada a morte cerebral dele no hospital. Os corpos serão levados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

NOTA DA SESP