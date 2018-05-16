Pastor Eufrásio Marques vai à delegacia prestar depoimento

Advogados de defesa do pastor George Alves chegam à 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Samira Ferreira

Três advogados de defesa do pastor George Alves chegaram à 16ª Delegacia Regional de Linhares na manhã desta quarta-feira (16), por volta de 8h50, acompanhando o pastor Eufrásio Marques, que veio depor a pedido dos advogados Taycê Aksacki, Rodrigo Duarte e Hebert Gonçalves.

Em breve entrevista à reportagem do Gazeta Online, quando perguntados sobre o novo pedido de habeas corpus do pastor, os advogados disseram que vão tomar todas as medidas cabíveis para a defesa de Georgeval Alves, conhecido como pastor George.

Logo em seguida, sozinho, o pastor Abisaí Junior chegou, às 9h15 da manhã, e subiu para também prestar depoimento. Eles são os dois membros da Igreja que vieram dar seus depoimentos a pedido dos advogados de defesa do pastor Georgeval Alves.

Às 11h05, o pastor Eufrásio Marques deixou a delegacia.

VÍDEO MOSTRA A CHEGADA

CONCLUSÃO DO INQUÉRITO

A Polícia Civil aguarda o resultado das perícias para concluir o inquérito da morte dos irmãos Kauã e Joaquim durante um incêndio na casa onde moravam, no Centro de Linhares, Norte do Estado, na madrugada de 21 de abril. A informação foi apurada pela reportagem na manhã desta terça-feira (15), na 16ª Delegacia Regional do município. Segundo informações, foram feitas perícias nas áreas de Bioquímica, Medicina e até Engenharia.

Enquanto isso, a Polícia Civil continua as investigações, fazendo diligências e ouvindo pessoas relacionadas ao caso. Está previsto para esta semana o depoimento de dois membros da Igreja Batista Vida e Paz , liderada pelo pastor George Alves, padrasto de Kauã e pai de Joaquim, preso no Centro de Detenção em Viana por atrapalhar as investigações. Eles serão ouvidos a requerimento da defesa do pastor.

Quanto às perícias, a reportagem pediu uma fonte à assessoria de comunicação da Polícia Civil para falar sobre os procedimentos, mas a informação é a de que não havia fonte disponível.

A nota enviada diz ainda que "o caso segue sob segredo de Justiça, com acompanhamento do Ministério Público. Informações adicionais, além das já divulgadas, serão passadas pelo delegado responsável pelo caso, após a conclusão do inquérito policial".

CULTOS NAS CASAS DOS FIÉIS

Os cultos da Igreja Batista Vida e Paz de Linhares, onde os pastores George Alves Gonçalves e Juliana Salles eram líderes, passaram a ser realizados na casa de fiéis desde o fechamento do templo após a prisão de George

Gazeta Online, na noite deste domingo (13), que o motivo do fechamento da instituição é a falta de segurança, após a repercussão do caso e a prisão de George no dia 28 de abril. O ministro de louvor da Batista Vida e Paz de Linhares, Rodrigo Felix, que também é cunhado de Juliana Salles, disse em uma breve entrevista à reportagem dona noite deste domingo (13), que o motivo do fechamento da instituição é a falta de segurança, após a repercussão do caso e a prisão de George no dia 28 de abril. O templo chegou a sofre ataques no início de maio

Segundo Rodrigo, que foi acompanhado de outro membro até a igreja na noite deste domingo para retirar cadeiras, os cultos continuam acontecendo, mas agora na casa de fiéis.

"O local foi fechado porque tememos pela nossa segurança. Agora retornamos como era no início, nas células, com os cultos nas casas das pessoas, inclusive o que estou indo agora. Viemos aqui para retirar algumas cadeiras só", disse após fechar o portão com correntes e cadeado.

Membros vieram no domingo (13) à noite para pegar cadeiras na igreja Crédito: Brunela Alves

No local, há xingamentos contra George no portão da igreja. As placas de identificação da igreja foram retiradas segundo vizinhos, desde a madrugada de quinta-feira (10), dia do enterro dos irmãos Kauã Salles, de 6 anos, e Joaquim Alves, de 3 anos.

TENTATIVA DE DEPREDAÇÃO

igreja foi alvo de uma tentativa de depredação. Felix foi quem realizou o boletim de ocorrência e contou para a reportagem o que havia acontecido Na terça-feira (1) à noite, a. Felix foi quem realizou o boletim de ocorrência e contou para a reportagem o que havia acontecido

Tentaram rasgar a placa da igreja, chutaram o portão e tentaram abrir o cadeado à noite. Duas pessoas também gritaram dizendo que iriam queimar o lugar. Ainda não sabemos quem foi, mas na rua tem câmera de videomonitoramento que pode ter identificado as pessoas.

Na época, Felix chegou a comentar da preocupação com relação à segurança no local. A gente fica preocupado com a segurança dos membros porque não sabemos o que pode acontecer, disse. (Com informações de Samira Ferreira e Brunella Alves)



