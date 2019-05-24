Número de casos de dengue dispara em Colatina

Objetos no quintal ou lixo descartado na rua podem servir de criadouro para mosquito da dengue Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

dengue em Colatina, no Noroeste do Estado, aumentou 412% nos últimos dois meses. Até o final de março, apenas oito pessoas haviam contraído a doença. Porém, desde então, mais outras 33 se juntaram ao grupo. Além destes casos, o município também soma 319 notificações desde o início do ano. O número de casos confirmados deem, nodo Estado, aumentou 412% nos últimos dois meses. Até o final de março, apenas oito pessoas haviam contraído a doença. Porém, desde então, mais outras 33 se juntaram ao grupo. Além destes casos, o município também soma 319 notificações desde o início do ano.

De acordo com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), 99% dos focos da doença estão dentro ou no entorno das residências. “Acreditamos que nosso maior problema seja o alto índice de pessoas que não aceitam que os agentes façam o trabalho deles. Nós não conseguimos entrar em quase metade das casas”, disse o coordenador da vigilância ambiental, Ronaldo Araújo Paranho.

BAIRROS COM MAIOR INCIDÊNCIA DE DENGUE

Na cidade, oito bairros concentram a maior incidência de dengue. São eles:

- Jardim Planalto

- Santos Dumont

- Vila Lenira

- Santo Antônio

- Colúmbia

- Moacir Brotas

- Maria das Graças

- Castelo Branco.

“Intensificamos os trabalhos nesses locais. Vamos passar com o carro fumacê e fazer um mutirão aos sábados para tentar entrar nas casas que não conseguimos até agora”, explicou Ronaldo.

PICADA PELO AEDES AEGYPTI

Moradora do bairro Castelo Branco, a aposentada Almerinda Cecília de Almeida descobriu que estava com dengue há cerca de 15 dias. “Eu e minha mãe, de 85 anos, fizemos uma caminhada, sentamos em uma praça e voltamos para casa. Dois dias depois, já estávamos passando mal”, contou ela, que ainda se recupera da doença.

“Eu cuido da minha casa pensando também nos meus vizinhos, na minha comunidade. O problema é a educação das pessoas. Se você sabe que a dengue mata e não age para combatê-la, é negligência”, comentou. “Imagina perder alguém por causa de um mosquito?”, completou a aposentada, que teve a residência fiscalizada e pensava estar segura.

À PREVENÇÃO

Vizinha de Almerinda, a empresária Rozineia Nippes está preocupada com a infestação do mosquito transmissor da dengue no bairro e tem medo de pegar a doença. “É muito perigosa. Fico ainda mais preocupada em relação à minha mãe, que já é idosa, e aos meus filhos e netos que nos visitam com frequência”, disse.