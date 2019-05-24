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Saúde

Número de casos de dengue dispara em Colatina

Em dois meses, o número aumentou em 412%; oito bairros concentram as ocorrências

Publicado em 

23 mai 2019 às 21:57

Publicado em 23 de Maio de 2019 às 21:57

Objetos no quintal ou lixo descartado na rua podem servir de criadouro para mosquito da dengue Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste
O número de casos confirmados de dengue em Colatina, no Noroeste do Estado, aumentou 412% nos últimos dois meses. Até o final de março, apenas oito pessoas haviam contraído a doença. Porém, desde então, mais outras 33 se juntaram ao grupo. Além destes casos, o município também soma 319 notificações desde o início do ano.
> Estado registra mais de 200 casos de dengue por dia em 2019
De acordo com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), 99% dos focos da doença estão dentro ou no entorno das residências. “Acreditamos que nosso maior problema seja o alto índice de pessoas que não aceitam que os agentes façam o trabalho deles. Nós não conseguimos entrar em quase metade das casas”, disse o coordenador da vigilância ambiental, Ronaldo Araújo Paranho.
BAIRROS COM MAIOR INCIDÊNCIA DE DENGUE
Na cidade, oito bairros concentram a maior incidência de dengue. São eles:
- Jardim Planalto
- Santos Dumont
- Vila Lenira
- Santo Antônio
- Colúmbia
- Moacir Brotas
- Maria das Graças
- Castelo Branco.
“Intensificamos os trabalhos nesses locais. Vamos passar com o carro fumacê e fazer um mutirão aos sábados para tentar entrar nas casas que não conseguimos até agora”, explicou Ronaldo.
PICADA PELO AEDES AEGYPTI
Moradora do bairro Castelo Branco, a aposentada Almerinda Cecília de Almeida descobriu que estava com dengue há cerca de 15 dias. “Eu e minha mãe, de 85 anos, fizemos uma caminhada, sentamos em uma praça e voltamos para casa. Dois dias depois, já estávamos passando mal”, contou ela, que ainda se recupera da doença.
> Quase mil cidades podem ter surto de dengue, zika e chikungunya
“Eu cuido da minha casa pensando também nos meus vizinhos, na minha comunidade. O problema é a educação das pessoas. Se você sabe que a dengue mata e não age para combatê-la, é negligência”, comentou. “Imagina perder alguém por causa de um mosquito?”, completou a aposentada, que teve a residência fiscalizada e pensava estar segura.
À PREVENÇÃO
Vizinha de Almerinda, a empresária Rozineia Nippes está preocupada com a infestação do mosquito transmissor da dengue no bairro e tem medo de pegar a doença. “É muito perigosa. Fico ainda mais preocupada em relação à minha mãe, que já é idosa, e aos meus filhos e netos que nos visitam com frequência”, disse.
> Pesquisadores formam rede para investigar chikungunya no Brasil
Para tentar evitar a contração da doença, Rozineia busca eliminar qualquer foco de proliferação do mosquito. “As plantas aqui em casa não tem pratinho embaixo, os ralos são todos fechados e colocamos cloro na água do banheiro. Além de não deixar nada no quintal por causa da chuva. Toda preocupação é pouca e todos temos que fazer nossa parte”, alertou.

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