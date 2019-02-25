Ônibus com alunos do Ifes sofre acidente no RJ

Ônibus que transportava alunos do Ifes de São Mateus se envolve em acidente no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação / Ifes

São Mateus, no Norte do Estado, se envolveu em um acidente com um caminhão na manhã desta segunda-feira (25), no km 19 da BR-101, na altura de Morro do Coco, no distrito de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Quatro pessoas ficaram feridas e foram socorridas para hospitais da região. O ônibus que transportava alunos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), do campus de, no Norte do Estado, se envolveu em um acidente com um caminhão na manhã desta segunda-feira (25), no km 19 da BR-101, na altura de Morro do Coco, no distrito de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Quatro pessoas ficaram feridas e foram socorridas para hospitais da região.

Por meio de nota, o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) confirmou que 28 pessoas, entre estudantes e professores estavam no veículo no momento do acidente. O grupo voltava de uma competição que aconteceu em São José dos Campos na última semana.

Entre os passageiros, quatro estudantes, dois professores e o motorista do ônibus precisaram de atendimento médico. Todos já foram atendidos e liberados, exceto o professor Allan Patrick, que neste momento passa por uma pequena cirurgia no braço; e o motorista do ônibus, Forlan Rhis do Carmo, da empresa contratada pelo Ifes, que está internado, ainda em observação. Eles foram levados ao hospital Ferreira Machado, em Campos do Goytacazes.

O Ifes disse ainda que lamenta o ocorrido e neste momento presta assistência a todos os estudantes e servidores.

ESTUDANTES PARTICIPAVAM DE EVENTO EM SP

Os estudantes que estavam no ônibus no momento do acidente, participavam de uma competição em São José dos Campos, em São Paulo. Eles viajaram na última semana para participar da 25ª Competição Baja SAE BRASIL.

O evento reúne cerca de 1,7 mil estudantes de cursos de engenharia. Os estudantes, organizados em 87 equipes inscritas na competição, representam 84 instituições de ensino superior de 17 Estados do País, mais Distrito Federal.

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