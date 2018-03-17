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Colatina

Mulher escreve nome de suspeitos em caderno antes de morrer no ES

Vítima chegou a ser socorrida para hospital, mas não resistiu aos ferimentos

Publicado em 17 de Março de 2018 às 18:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2018 às 18:23
Uma mulher foi morta após ser esfaqueada dentro de casa, na madrugada deste sábado (17), em Colatina, região Noroeste do Estado. Antes de morrer, porém, a vítima escreveu os nomes de suspeitos do crime em um caderno.
Em depoimento, uma vizinha contou que a mãe da vítima chegou na casa dela pedindo socorro. Ao entrar no local do crime, a mulher encontrou Maria do Carmo Cecco, 63, caída no chão e com um corte profundo no pescoço.
A vizinha chamou a polícia e, ao ver que a vítima estava ensanguentada, percebeu que ela queria falar alguma coisa, mas não conseguia. Segundo consta no depoimento, foi entregue um caderno e uma caneta à vítima, que escreveu alguns nomes e a palavra "roubou".
Hospital Silvio Avidos, em Colatina, foi o local para onde a vítima foi socorrida Crédito: Brunela Alves
Quando os militares chegaram na casa, no bairro Campestre, a vítima já havia sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Silvio Avidos, no Centro da cidade. No local do crime,  os militares encontraram alguns pertences jogados no sofá e uma das gavetas da cômoda da vítima jogada no chão.
Além disso, uma tampa existente no teto da casa estava fora do lugar e a bolsa da vítima havia sido levada. Os militares não encontraram sinais de arrombamento na porta.
Os policiais foram até o hospital e o cirurgião de plantão informou que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. 
INVESTIGAÇÃO
De acordo com o delegado Marcelo Vinícius Santiago, as investigações iniciais da Polícia Civil apontam para o crime de latrocínio, mas por enquanto, ninguém foi preso.
A mãe, da vítima, uma senhora de 80 anos, de acordo com o delegado, está em estado de choque com a situação e ainda não foi ouvida pela polícia.
O caderno no qual Maria do Carmo escreveu um nome e a palavra roubou está apreendido e sendo utilizado na investigação. Segundo o delegado, no papel está escrito um nome e uma relação de parentesco, o que pode indicar que a vítima sabia quem era o suspeito.
De acordo com os depoimentos ouvidos pela polícia, a vítima não estava sendo ameaçada e também não se envolveu em nenhuma confusão que pudesse motivar o crime.

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