Mulher escreve nome de suspeitos em caderno antes de morrer no ES

Uma mulher foi morta após ser esfaqueada dentro de casa, na madrugada deste sábado (17), em Colatina, região Noroeste do Estado. Antes de morrer, porém, a vítima escreveu os nomes de suspeitos do crime em um caderno.

Em depoimento, uma vizinha contou que a mãe da vítima chegou na casa dela pedindo socorro. Ao entrar no local do crime, a mulher encontrou Maria do Carmo Cecco, 63, caída no chão e com um corte profundo no pescoço.

A vizinha chamou a polícia e, ao ver que a vítima estava ensanguentada, percebeu que ela queria falar alguma coisa, mas não conseguia. Segundo consta no depoimento, foi entregue um caderno e uma caneta à vítima, que escreveu alguns nomes e a palavra "roubou".

Hospital Silvio Avidos, em Colatina, foi o local para onde a vítima foi socorrida Crédito: Brunela Alves

Quando os militares chegaram na casa, no bairro Campestre, a vítima já havia sido socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Silvio Avidos, no Centro da cidade. No local do crime, os militares encontraram alguns pertences jogados no sofá e uma das gavetas da cômoda da vítima jogada no chão.

Além disso, uma tampa existente no teto da casa estava fora do lugar e a bolsa da vítima havia sido levada. Os militares não encontraram sinais de arrombamento na porta.

Os policiais foram até o hospital e o cirurgião de plantão informou que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu.

INVESTIGAÇÃO

De acordo com o delegado Marcelo Vinícius Santiago, as investigações iniciais da Polícia Civil apontam para o crime de latrocínio, mas por enquanto, ninguém foi preso.

A mãe, da vítima, uma senhora de 80 anos, de acordo com o delegado, está em estado de choque com a situação e ainda não foi ouvida pela polícia.

O caderno no qual Maria do Carmo escreveu um nome e a palavra roubou está apreendido e sendo utilizado na investigação. Segundo o delegado, no papel está escrito um nome e uma relação de parentesco, o que pode indicar que a vítima sabia quem era o suspeito.