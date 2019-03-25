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Noroeste

Motorista para caminhão em cima de ponte em Colatina para dormir

Com o veículo ligado, caminhoneiro dormia no banco de trás e admitiu uso de drogas

Publicado em 25 de Março de 2019 às 20:21

Publicado em 

25 mar 2019 às 20:21
Rafael de Assis Ramos estacionou a carreta no meio da Segunda Ponte (BR 259) em Colatina Crédito: Divulgação/Polícia Militar
No final da tarde do último sábado (23), o motorista Rafael de Assis Ramos resolveu descansar. Onde? No meio da Segunda Ponte (Ponte Sérgio Ceotto), em Colatina, no Noroeste do Estado – trecho que faz parte da BR-259. Sem qualquer sinalização, ele parou a carreta que dirigia no local e deitou no banco de trás da cabine.
O flagrante do estacionamento irregular foi feito pela Polícia Militar, acionada por ligações de pessoas que passavam pela rodovia federal. Um vídeo (veja abaixo) mostra parte da abordagem policial. Apesar de parada, a carreta foi deixada com o motor ligado pelo motorista, que se mostrou bastante alterado durante o diálogo filmado pela PM.
De acordo com o registrado no Boletim Unificado (BU), Rafael admitiu ter usado rebite (espécie de anfetamina inibidora de sono) e cocaína. Bem como não soube dizer em que cidade estava e tampouco como havia chegado até ali. No momento da prisão, ele também teria resistido, despontando socos e chutes.
Para evitar acidentes, a Polícia Militar retirou a carreta de cima da ponte e a parou no acostamento da BR 259, onde ficou permaneceu até o início da tarde desta segunda-feira (25), quando foi retirada pela Polícia  Rodoviária Federal (PRF). Avarias no para-choque do veículo e na barra de direção do lado esquerdo do cavalo mecânico indicam possíveis acidentes anteriores.
O motorista, por sua vez, foi conduzido algemado à Delegacia Regional de Colatina. Em nota, a Polícia Civil informou que Rafael foi autuado no Artigo 306, por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substância psicoativa. Como a fiança arbitrada não fora paga, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da cidade.

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