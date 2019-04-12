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Região Serrana

Motorista morre em acidente na ES 080 em Santa Teresa

Após tentativa de ultrapassagem, carro bateu em outros dois veículos na pista

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 20:44

Publicado em 

12 abr 2019 às 20:44
Um motorista acabou morrendo depois de tentar ultrapassar um caminhão na ES 080, durante a tarde desta quinta-feira (11). O acidente, que envolveu três veículos, aconteceu por volta das 17h, próximo ao mirante do Vale do Canaã, na entrada do município de Santa Teresa, na região Serrana do Estado.
De acordo com testemunhas, o condutor percebeu que não conseguiria realizar a ultrapassagem quando já havia iniciado a manobra. Ao tentar voltar para a faixa de origem, o carro bateu na traseira do caminhão, rodou e colidiu com outro veículo que seguia no sentido contrário da rodovia.
Segundo informações da Polícia Militar, o motorista morreu ainda no local. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) para ser identificado.

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