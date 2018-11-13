O motorista de uma carreta morreu em um grave acidente na Rodovia BR 101, em Pedro Canário, região Norte do Estado, na noite desta segunda-feira (12). O nome e a idade da vítima não foram informados. De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco 101, concessionária que administra a rodovia, o caminhão saiu da pista na altura do quilômetro 3, por volta das 23h40, e tombou.
Para atender a ocorrência, foram acionadas equipes da viatura de inspeção e a ambulância da Eco 101, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Ainda segundo a concessionária, o motorista da carreta morreu no local do acidente. O asfalto da BR 101 no sentido norte foi danificado pela carga do veículo e a pista foi interditada. O tráfego na rodovia está em sistema pare e siga no trecho.
Motorista de carreta morre em acidente em Pedro Canário