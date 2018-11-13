Motorista de carreta morre em acidente em Pedro Canário

Para atender a ocorrência, foram acionadas equipes da viatura de inspeção e a ambulância da Eco 101, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ainda segundo a concessionária, o motorista da carreta morreu no local do acidente. O asfalto da BR 101 no sentido norte foi danificado pela carga do veículo e a pista foi interditada. O tráfego na rodovia está em sistema pare e siga no trecho.