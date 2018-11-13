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Na BR 101

Motorista de carreta morre em acidente em Pedro Canário

O asfalto da rodovia foi danificado pela carga do caminhão e a pista está interditada, funcionando no esquema pare e siga

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 14:12

Publicado em 

13 nov 2018 às 14:12
O motorista de uma carreta morreu em um grave acidente na Rodovia BR 101, em Pedro Canário, região Norte do Estado, na noite desta segunda-feira (12). O nome e a idade da vítima não foram informados. De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco 101, concessionária que administra a rodovia, o caminhão saiu da pista na altura do quilômetro 3, por volta das 23h40, e tombou.
especial
Para atender a ocorrência, foram acionadas equipes da viatura de inspeção e a ambulância da Eco 101, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Ainda segundo a concessionária, o motorista da carreta morreu no local do acidente. O asfalto da BR 101 no sentido norte foi danificado pela carga do veículo e a pista foi interditada. O tráfego na rodovia está em sistema pare e siga no trecho.
Motorista de carreta morre em acidente em Pedro Canário

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