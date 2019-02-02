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Acidente grave

Motorista de caminhão morre em acidente na BR 101, em Jaguaré

Colisão envolveu uma carreta, um caminhão-baú e dois carros de passeios e aconteceu na manhã deste sábado (02). O condutor da carreta ficou ferido e foi levado a um hospital de São Mateus

Publicado em 

02 fev 2019 às 18:33

Publicado em 02 de Fevereiro de 2019 às 18:33

Carreta que transportava pedra tombou em acidente em Sooretama Crédito: Raphael Verly/TV Gazeta Norte
O motorista de um caminhão morreu e o condutor de uma carreta ficou ferido em um grave acidente envolvendo quatro veículos no início da manhã deste sábado (2), na Rodovia BR 101, em Jaguaré, região Norte do Estado. A colisão entre uma carreta, um caminhão-baú e dois carros de passeio aconteceu no quilômetro 99, por volta de 5h35.
De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a rodovia, o caminhão vinha de Linhares e seguia sentido São Mateus quando o motorista invadiu a contramão e bateu em uma carreta que transportava pedra e vinha no sentido contrário. Os dois automóveis que estavam atrás do caminhão também foram atingidos. A batida foi tão forte que a carreta tombou na pista e ficou completamente destruída. Parte do asfalto chegou a se soltar com o impacto do acidente.
Carreta que transportava pedra tombou em acidente na BR 101, em Sooretama Crédito: Raphael Verly/TV Gazeta Norte
O motorista da carreta foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus. Um casal que estava em um dos carros de passeio e o motorista do outro automóvel não ficaram feridos. O corpo do condutor do caminhão-baú foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. O trânsito está em meia pista e no sistema pare e siga.

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