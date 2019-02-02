Motorista de caminhão morre em acidente na BR 101, em Jaguaré

Carreta que transportava pedra tombou em acidente em Sooretama Crédito: Raphael Verly/TV Gazeta Norte

O motorista de um caminhão morreu e o condutor de uma carreta ficou ferido em um grave acidente envolvendo quatro veículos no início da manhã deste sábado (2), na Rodovia BR 101, em Jaguaré, região Norte do Estado. A colisão entre uma carreta, um caminhão-baú e dois carros de passeio aconteceu no quilômetro 99, por volta de 5h35.

De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a rodovia, o caminhão vinha de Linhares e seguia sentido São Mateus quando o motorista invadiu a contramão e bateu em uma carreta que transportava pedra e vinha no sentido contrário. Os dois automóveis que estavam atrás do caminhão também foram atingidos. A batida foi tão forte que a carreta tombou na pista e ficou completamente destruída. Parte do asfalto chegou a se soltar com o impacto do acidente.

Carreta que transportava pedra tombou em acidente na BR 101, em Sooretama Crédito: Raphael Verly/TV Gazeta Norte