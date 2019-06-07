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Motociclista morre em acidente em Itarana

Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (7); vítima ainda não foi identificada

Publicado em 07 de Junho de 2019 às 19:33

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

07 jun 2019 às 19:33
Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para onde foi encaminhado corpo da vítima Crédito: Brunela Alves | Arquivo | Gazeta Online
Um homem que dirigia uma moto pela Rodovia Afonso Galereno Venturini, na Zona Rural de Itarana, no Noroeste do Estado, morreu na manhã desta sexta-feira (7), após colidir contra um poste. De acordo com a Polícia Civil da cidade, ele teria se envolvido sozinho no acidente, que aconteceu por volta das 10h.
De acordo com o boletim do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), a Polícia Militar confirmou o acidente com uma vítima às 10h14, em um local próximo à Subestação da Escelsa (Espírito Santo Centrais Elétrica S/A). Em seguida, a PM aguardou a chegada da equipe de perícia da Polícia Civil.
O corpo da vítima foi encaminhado sem identificação ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, outra cidade do Noroeste do Espírito Santo. Até a tarde desta quinta-feira (7), os profissionais do local ainda aguardavam a família para confirmarem dados pessoais da vítima, como nome e idade.

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