Motociclista morre em acidente em Itarana

Um homem que dirigia uma moto pela Rodovia Afonso Galereno Venturini, na Zona Rural de Itarana, no Noroeste do Estado, morreu na manhã desta sexta-feira (7), após colidir contra um poste. De acordo com a Polícia Civil da cidade, ele teria se envolvido sozinho no acidente, que aconteceu por volta das 10h.
De acordo com o boletim do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), a Polícia Militar confirmou o acidente com uma vítima às 10h14, em um local próximo à Subestação da Escelsa (Espírito Santo Centrais Elétrica S/A). Em seguida, a PM aguardou a chegada da equipe de perícia da Polícia Civil.
O corpo da vítima foi encaminhado sem identificação ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, outra cidade do Noroeste do Espírito Santo. Até a tarde desta quinta-feira (7), os profissionais do local ainda aguardavam a família para confirmarem dados pessoais da vítima, como nome e idade.