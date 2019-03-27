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Noroeste

Manutenção em adutora deixa 15 mil residências sem energia em Colatina

Cano sob malha de distribuição de energia se rompeu; situação foi resolvida no final da manhã

Publicado em 26 de Março de 2019 às 21:09

Publicado em 

26 mar 2019 às 21:09
Postes da Empresa Luz e Força Santa Maria são danificados durante manutenção da rede de água pelo Sanear, em Colatina Crédito: Internauta
Problema atrás de problema. Uma adutora de água se rompeu no bairro Moacir Brotas, em Colatina, no Noroeste do Estado, na manhã desta terça-feira (26). O Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Sanear), então, foi ao local para realizar a manutenção. Porém, o vazamento estava embaixo de um poste que acabou caindo, danificando outros três e deixando 15 mil casas sem luz.
De acordo com a Prefeitura de Colatina, a situação aconteceu por volta das 9h, mesmo horário em que a autarquia notificou a Empresa de Luz e Força Santa Maria, responsável por três dos postes danificados. A assessoria da distribuidora de energia, por sua vez, afirmou que equipes chegaram ao local cerca de 30 minutos depois, resolvendo 80% problema. A situação teria sido totalmente normalizada por volta do meio-dia.
A empresa não soube informar qual o valor do prejuízo e tampouco se o custo da operação será repassado. Já o Sanear afirmou que o poste que caiu, instalado pelo Estado, teria sido fincado a 1,5 metro do chão, profundidade considerada pequena diante do tamanho da estrutura. Quanto à possível reparação econômica, a autarquia disse que responderá qualquer questão pelo departamento jurídico, já que o local não seria o correto para tal instalação, de acordo com o diretor Antônio Demuner.

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