Manutenção em adutora deixa 15 mil residências sem energia em Colatina

Problema atrás de problema. Uma adutora de água se rompeu no bairro Moacir Brotas, em, nodo Estado, na manhã desta terça-feira (26). O Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Sanear), então, foi ao local para realizar a manutenção. Porém, o vazamento estava embaixo de um poste que acabou caindo, danificando outros três e deixando 15 mil casas sem luz.

De acordo com a Prefeitura de Colatina, a situação aconteceu por volta das 9h, mesmo horário em que a autarquia notificou a Empresa de Luz e Força Santa Maria, responsável por três dos postes danificados. A assessoria da distribuidora de energia, por sua vez, afirmou que equipes chegaram ao local cerca de 30 minutos depois, resolvendo 80% problema. A situação teria sido totalmente normalizada por volta do meio-dia.

A empresa não soube informar qual o valor do prejuízo e tampouco se o custo da operação será repassado. Já o Sanear afirmou que o poste que caiu, instalado pelo Estado, teria sido fincado a 1,5 metro do chão, profundidade considerada pequena diante do tamanho da estrutura. Quanto à possível reparação econômica, a autarquia disse que responderá qualquer questão pelo departamento jurídico, já que o local não seria o correto para tal instalação, de acordo com o diretor Antônio Demuner.