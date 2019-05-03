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Reajuste da passagem

Manifestantes bloqueiam a ES 010 em Aracruz

Concentração acontece em Santa Cruz e Rio Preto contra o aumento no valor da passagem de ônibus

Publicado em 

03 mai 2019 às 11:02

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 11:02

Manifestantes voltam a bloquear rodovia ES 010 em Aracruz, no Norte do Espírito Santo Crédito: Internauta
A cidade de Aracruz, no Norte do Estado, voltou a amanhecer com protestos por causa do aumento no valor da passagem de ônibus. Nesta sexta-feira (3), por volta das 5h30, manifestantes bloquearam um ponto da rodovia ES 010, no distrito de Santa Cruz. No meio da manhã, também houve registro de outro bloqueio, em Rio Preto.
Dona de casa, Cláudia Bandeira acordou cedo para participar da manifestação. “O preço da passagem é muito alto e o serviço é horrível. Já peguei ônibus no qual chovia dentro, por causa de buracos no teto”, contou. “Só vamos sair daqui depois que tivermos uma solução. Por enquanto, só passa ambulâncias, polícia e carros com idosos ou doentes”, explicou.
De acordo com os manifestantes, eles tentam dialogar com o município desde o início do ano, mas nunca foram atendidos. Nesta quinta-feira (2), o prefeito Jones Cavaglieri (SD) ainda teria faltado à reunião para discutir o aumento. Caso a situação se mantenha, uma nova manifestação está prevista para acontecer na próxima segunda-feira (6).
Há quatro dias, os moradores de Aracruz já haviam se concentrado em cinco pontos da cidade, sendo dois deles em rodovias estaduais, em uma manifestação que durou mais de 12 horas, também motivada pelo aumento da passagem. Desde fevereiro deste ano, a tarifa do transporte público local acumulou alta de 8,73% e passou a custar R$ 3,15.
APOIO PARCIAL
Os bloqueios realizados afetam a rotina da cidade e infringem o direito de ir e vir das pessoas, de acordo com a dentista Maria Luiza Dias. “Na segunda-feira (29), fiquei sem conseguir trabalhar. Todo mundo foi muito prejudicado. Eles estão corretos em protestar contra o aumento da passagem, mas é preciso ver outras formas de manifestação”, defendeu.
O QUE DIZ A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Em nota, por meio da Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos, a Prefeitura de Aracruz informou que sempre esteve – e estará – aberta ao diálogo, dentro da legalidade, com qualquer movimento organizado, assim como esteve na tarde dessa quinta-feira (2), durante reunião com representantes do Movimento Popular Nossa Aracruz. O município também afirmou que não foi procurado pelos organizadores da atual paralisação.

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