Manifestantes bloqueiam a ES 010 em Aracruz

Manifestantes voltam a bloquear rodovia ES 010 em Aracruz, no Norte do Espírito Santo Crédito: Internauta

Dona de casa, Cláudia Bandeira acordou cedo para participar da manifestação. “O preço da passagem é muito alto e o serviço é horrível. Já peguei ônibus no qual chovia dentro, por causa de buracos no teto”, contou. “Só vamos sair daqui depois que tivermos uma solução. Por enquanto, só passa ambulâncias, polícia e carros com idosos ou doentes”, explicou.

De acordo com os manifestantes, eles tentam dialogar com o município desde o início do ano, mas nunca foram atendidos. Nesta quinta-feira (2), o prefeito Jones Cavaglieri (SD) ainda teria faltado à reunião para discutir o aumento. Caso a situação se mantenha, uma nova manifestação está prevista para acontecer na próxima segunda-feira (6).

Há quatro dias, os moradores de Aracruz já haviam se concentrado em cinco pontos da cidade, sendo dois deles em rodovias estaduais, em uma manifestação que durou mais de 12 horas, também motivada pelo aumento da passagem. Desde fevereiro deste ano, a tarifa do transporte público local acumulou alta de 8,73% e passou a custar R$ 3,15.

APOIO PARCIAL

Os bloqueios realizados afetam a rotina da cidade e infringem o direito de ir e vir das pessoas, de acordo com a dentista Maria Luiza Dias. “Na segunda-feira (29), fiquei sem conseguir trabalhar. Todo mundo foi muito prejudicado. Eles estão corretos em protestar contra o aumento da passagem, mas é preciso ver outras formas de manifestação”, defendeu.

O QUE DIZ A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL