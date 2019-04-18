Mais de 8 mil garrafas de cerveja são apreendidas em São Mateus

Um caminhão que transportava 700 engradados de cerveja teve o trajeto interrompido na madrugada desta quinta-feira (18), na altura do quilômetro 57 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Estado. Toda a carga, que somava 8.400 litros da bebida alcoólica, não possuía qualquer nota fiscal – o que configura crime segundo a legislação brasileira.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a abordagem aconteceu durante uma fiscalização de rotina realizada em frente ao posto de São Mateus. Por causa da irregularidade, a Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo (SEFAZ-ES) foi acionada para tomar as providências legais pertinentes ao caso. A carga foi encaminhada à Receita Estadual.
SEGUNDA APREENSÃO
Há exatamente duas semanas, um caminhão que transportava 17 mil garrafas de cerveja também teve a carga totalmente apreendida por ausência de documentação fiscal. A apreensão aconteceu na mesma rodovia (BR 101), mas, desta vez, no km 153, no município de Linhares. A abordagem foi feita durante a tarde pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).