Mais de 8 mil garrafas de cerveja são apreendidas em São Mateus

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (), a abordagem aconteceu durante uma fiscalização de rotina realizada em frente ao posto de São Mateus. Por causa da irregularidade, a Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo (SEFAZ-ES) foi acionada para tomar as providências legais pertinentes ao caso. A carga foi encaminhada à Receita Estadual.