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Sem nota fiscal

Mais de 8 mil garrafas de cerveja são apreendidas em São Mateus

Apreensão aconteceu na BR 101, durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal; caminhoneiro não possuía nota fiscal da carga*0,6

Publicado em 18 de Abril de 2019 às 18:12

Publicado em 

18 abr 2019 às 18:12
Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu carga de 8.400 garrafas 'litrão' na BR 101 Crédito: Divulgação/PRF
Um caminhão que transportava 700 engradados de cerveja teve o trajeto interrompido na madrugada desta quinta-feira (18), na altura do quilômetro 57 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Estado. Toda a carga, que somava 8.400 litros da bebida alcoólica, não possuía qualquer nota fiscal – o que configura crime segundo a legislação brasileira.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a abordagem aconteceu durante uma fiscalização de rotina realizada em frente ao posto de São Mateus. Por causa da irregularidade, a Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo (SEFAZ-ES) foi acionada para tomar as providências legais pertinentes ao caso. A carga foi encaminhada à Receita Estadual.
SEGUNDA APREENSÃO
Há exatamente duas semanas, um caminhão que transportava 17 mil garrafas de cerveja também teve a carga totalmente apreendida por ausência de documentação fiscal. A apreensão aconteceu na mesma rodovia (BR 101), mas, desta vez, no km 153, no município de Linhares. A abordagem foi feita durante a tarde pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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