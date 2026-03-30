Mais de 100 pessoas se reúnem para rapel solidário em Colatina

Publicado em 30 de março de 2026 às 17:11
Uma ação solidária reuniu mais de 100 pessoas na ponte de Itapina, zona rural de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã de domingo (29). O grupo participou de uma descida de rapel de mais de 20 metros de altura com um objetivo em comum: ajudar uma jovem de 26 anos a comprar uma prótese para a perna.
Aos 25 anos, Iara Cardoso descobriu um câncer raro e agressivo no osso da perna. Após enfrentar o tratamento e passar por uma amputação, ela agora tenta recomeçar a vida com mais independência por meio de uma prótese, cujo valor chega a R$ 86 mil. Para a jovem, o equipamento representa a chance de recuperar mobilidade e qualidade de vida, já que atualmente enfrenta dificuldades no dia a dia com o uso de muletas.
Iara CardosoDona de casa
A iniciativa surgiu após o organizador Maychon Amaral conhecer a história da jovem. Segundo ele, não poderia haver cenário melhor para a ação do que Itapina, que alia beleza natural e fácil acesso.
Maychon AmaralOrganizador
A mobilização atraiu participantes de diferentes cidades e idades, todos engajados na causa.
Gilberto ScandianProfessor
Raquel CaldeiraContadora
Após horas de aventura e solidariedade, cerca de R$ 14 mil foram arrecadados com as inscrições. Mais do que um valor financeiro, a ação representou união, coragem e esperança, mostrando que, quando pessoas se juntam por uma causa nobre, até os desafios mais altos podem ser superados.
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