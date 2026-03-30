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Mais de 100 pessoas se reúnem para rapel solidário em Colatina

Mais de 100 pessoas se reúnem para rapel solidário em Colatina

Com descida de 20 metros de altura, ação arrecadou R$ 14 mil para Iara Cardoso, jovem de 26 anos que há cerca de um ano enfrenta as consequências de um câncer ósseo raro e tenta uma prótese para ter mais qualidade de vida

Luana Luiza

Repórter / [email protected]

Publicado em 30 de março de 2026 às 17:11

Rapel Solidário - Iara Cardoso
A jovem também enfrentou a descida de 20 metros de altura em Itapina Crédito: Fabrício Silva

Uma ação solidária reuniu mais de 100 pessoas na ponte de Itapina, zona rural de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã de domingo (29). O grupo participou de uma descida de rapel de mais de 20 metros de altura com um objetivo em comum: ajudar uma jovem de 26 anos a comprar uma prótese para a perna.

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Aos 25 anos, Iara Cardoso descobriu um câncer raro e agressivo no osso da perna. Após enfrentar o tratamento e passar por uma amputação, ela agora tenta recomeçar a vida com mais independência por meio de uma prótese, cujo valor chega a R$ 86 mil. Para a jovem, o equipamento representa a chance de recuperar mobilidade e qualidade de vida, já que atualmente enfrenta dificuldades no dia a dia com o uso de muletas.

Eu não vejo a hora de ter a prótese, que vai mudar muito a minha vida. Vou voltar a ter mais mobilidade, fazer coisas com mais facilidade

Iara Cardoso

Dona de casa
Iara Cardoso
Emocionada a jovem agradeceu a todos que se juntaram a ela nessa aventura  Crédito: Fabrício Silva

A iniciativa surgiu após o organizador Maychon Amaral conhecer a história da jovem. Segundo ele, não poderia haver cenário melhor para a ação do que Itapina, que alia beleza natural e fácil acesso.

Itapina é um rapel tranquilo de fazer, de 20 metros. A gente consegue colocar um volume de gente muito grande

Maychon Amaral

Organizador
Rapel Solidário Itapina
Mais de 100 pessoas participaram do evento em solidariedade Crédito: Fabrício Silva

A mobilização atraiu participantes de diferentes cidades e idades, todos engajados na causa.

A gente levou umas quatro, cinco horas, mas chegamos para participar e ajudar. Já fiz esse rapel outras vezes, mas em ação solidária é a primeira

Gilberto Scandian

Professor

A gente veio acompanhando a história e vivendo. O que me motivou a estar aqui hoje é a própria Iara. A força, a coragem e a determinação dela

Raquel Caldeira

Contadora

Após horas de aventura e solidariedade, cerca de R$ 14 mil foram arrecadados com as inscrições. Mais do que um valor financeiro, a ação representou união, coragem e esperança, mostrando que, quando pessoas se juntam por uma causa nobre, até os desafios mais altos podem ser superados.

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