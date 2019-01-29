Linhares: jovem é internado após pular em rio e bater a cabeça em tronco

De acordo com amigos e parentes, Walyson estava acompanhado de várias pessoas no local quando se feriu. O tronco de árvore estava dentro do rio e, ao pular, ele bateu a cabeça. O lugar onde aconteceu o acidente é de difícil acesso e fica afastado do ponto mais frequentado pelos banhistas do riozinho. Uma tia do rapaz, Edneia Ananias, afirmou que o sobrinho conhecia bem a região. A família, moradora do bairro Interlagos, está desolada com o acidente.