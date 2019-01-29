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Pontal do Ipiranga

Linhares: jovem é internado após pular em rio e bater a cabeça em tronco

Walyson Soares, de 20 anos, pulou de uma árvore nas águas do Rio Ipiranga, no balneário de Pontal do Ipiranga, quando se feriu, na tarde desta segunda-feira (28). Ele está na UTI, em estado grave

Publicado em 

29 jan 2019 às 13:58

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 13:58

Walyson Soares está internado após sofrer traumatismo craniano no riozinho, em Linhares Crédito: Reprodução/Facebook
Uma tarde de diversão entre amigos no Rio Ipiranga, em um ponto conhecido como riozinho, acabou em um grave acidente nesta segunda-feira (28), no balneário de Pontal do Ipiranga, em Linhares. Walyson Soares, de 20 anos, pulou de uma árvore para as águas do rio quando bateu a cabeça em um tronco e teve um traumatismo craniano. O jovem está internado em estado grave em um hospital da cidade.
De acordo com amigos e parentes, Walyson estava acompanhado de várias pessoas no local quando se feriu. O tronco de árvore estava dentro do rio e, ao pular, ele bateu a cabeça. O lugar onde aconteceu o acidente é de difícil acesso e fica afastado do ponto mais frequentado pelos banhistas do riozinho. Uma tia do rapaz, Edneia Ananias, afirmou que o sobrinho conhecia bem a região. A família, moradora do bairro Interlagos, está desolada com o acidente.
Jovem é internado após pular em rio e bater a cabeça em tronco em Linhares
Riozinho, no balneário de Pontal do Ipiranga, em Linhares Crédito: Divulgação
Walyson foi socorrido por uma ambulância municipal que estava no balneário e foi levado para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Depois, por conta do seu estado de saúde, foi transferido para o Hospital Rio Doce. A assessoria da unidade de saúde informou que o jovem está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

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