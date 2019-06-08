Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
São Mateus

Ladrão usa lençol para praticar furto em São Mateus

A estratégia do suspeito era impedir a identificação por meio das câmeras de segurança do estabelecimento

Publicado em 07 de Junho de 2019 às 21:26

Leonardo Lucas da Silva

Leonardo Lucas da Silva

Publicado em 

07 jun 2019 às 21:26
O caso curioso foi registrado na cidade de São Mateus, no Norte do Estado Crédito: Fernando Madeira
Um caso curioso foi registrado na madrugada desta sexta-feira (7), por volta das 03h38, na cidade de São Mateus, no Norte do Estado. Um estabelecimento comercial foi furtado e o autor do crime utilizou um lençol para não ser identificado pelas câmeras de segurança do local. Segundo a ocorrência, o suspeito conseguiu levar sete tablets.
De acordo com informações do boletim, a Polícia Militar foi acionada durante a madrugada para atender a solicitação. Quando os militares chegaram ao local, o suspeito já tinha deixado o estabelecimento.
Testemunhas contaram que apesar da estratégia do suspeito de se cobrir com um lençol, foi possível identificar algumas características que foram repassadas para a polícia. Foram realizadas buscas na região na tentativa de encontrar o suspeito, mas ninguém foi preso.
A orientação da Polícia Civil é que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia, munidas de todo material que comprove o crime e que auxilie a polícia no trabalho de investigação. A população também pode ajudar repassando informações sobre suspeitos através do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime Polícia Civil São Mateus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados