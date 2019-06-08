Ladrão usa lençol para praticar furto em São Mateus

Um caso curioso foi registrado na madrugada desta sexta-feira (7), por volta das 03h38, na cidade de São Mateus, no Norte do Estado. Um estabelecimento comercial foi furtado e o autor do crime utilizou um lençol para não ser identificado pelas câmeras de segurança do local. Segundo a ocorrência, o suspeito conseguiu levar sete tablets.
De acordo com informações do boletim, a Polícia Militar foi acionada durante a madrugada para atender a solicitação. Quando os militares chegaram ao local, o suspeito já tinha deixado o estabelecimento.
Testemunhas contaram que apesar da estratégia do suspeito de se cobrir com um lençol, foi possível identificar algumas características que foram repassadas para a polícia. Foram realizadas buscas na região na tentativa de encontrar o suspeito, mas ninguém foi preso.
A orientação da Polícia Civil é que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência em qualquer delegacia, munidas de todo material que comprove o crime e que auxilie a polícia no trabalho de investigação. A população também pode ajudar repassando informações sobre suspeitos através do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br.