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Violência

Jovens são baleados em Linhares

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Geral de Linhares
Leonardo Lucas da Silva

Leonardo Lucas da Silva

Publicado em 

22 jul 2019 às 20:29

Publicado em 22 de Julho de 2019 às 20:29

16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato
Dois jovens de 16 e 17 anos foram baleados na Avenida do Contorno, no bairro Araçá, em Linhares, no Norte do Estado. O crime aconteceu por volta das 17h deste domingo (21).
De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada e ao chegar ao local foi informada sobre o registro de tiros na região, porém nenhuma vítima foi encontrada. Em seguida, os militares foram até o Hospital Geral de Linhares onde foram constatados que duas pessoas deram entrada no hospital vítimas de uma dupla tentativa de homicídio.
A Polícia Militar realizou buscas no bairro, mas nenhum suspeito foi preso. Em nota, a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e, até o momento, a autoria e motivação são desconhecidas. Informações adicionais, ainda, não serão passadas para não atrapalhar a apuração do fato. Quem puder contribuir com informações pode ligar para o Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas. Não é preciso se identificar.
 

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