Um jovem de 20 anos morreu em um acidente em uma estrada que liga os balneários de Pontal do Ipiranga e Barra Seca, em Linhares, região Norte do Estado, na noite deste domingo (03). Rian da Silva Martins estava de motocicleta e bateu em uma cerca e foi jogado para fora da pista por volta de 20h20. Ele morreu na hora.
De acordo com a Polícia Militar, Rian seguia de moto no sentido Barra Seca quando, nas proximidades da estação da Petrobras, colidiu na cerca lateral do lado esquerdo da via e foi lançado para o interior de uma propriedade particular junto com o veículo. Com o impacto, ele ficou bastante ferido e morreu no local.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. A motocicleta era emprestada e foi devolvida ao proprietário. Nas redes sociais de Rian, familiares e amigos lamentaram a morte do jovem.
Jovem morre em acidente de moto em estrada de Linhares