Jovem morre em acidente de moto em estrada de Linhares

Rian da Silva Martins, de 20 anos, morreu após bater de moto em uma cerca e ser jogado para dentro de uma propriedade particular junto com o veículo

De acordo com a Polícia Militar, Rian seguia de moto no sentido Barra Seca quando, nas proximidades da estação da Petrobras, colidiu na cerca lateral do lado esquerdo da via e foi lançado para o interior de uma propriedade particular junto com o veículo. Com o impacto, ele ficou bastante ferido e morreu no local.