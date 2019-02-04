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Acidente

Jovem morre em acidente de moto em estrada de Linhares

Rian da Silva Martins seguia de Pontal do Ipiranga para Barra Seca quando bateu em uma cerca na lateral da pista, foi lançado para dentro de uma propriedade com o veículo e morreu

Publicado em 

04 fev 2019 às 13:50

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 13:50

Rian da Silva Martins, de 20 anos, morreu após bater de moto em uma cerca e ser jogado para dentro de uma propriedade particular junto com o veículo Crédito: Reprodução/Redes sociais
Um jovem de 20 anos morreu em um acidente em uma estrada que liga os balneários de Pontal do Ipiranga e Barra Seca, em Linhares, região Norte do Estado, na noite deste domingo (03). Rian da Silva Martins estava de motocicleta e bateu em uma cerca e foi jogado para fora da pista por volta de 20h20. Ele morreu na hora.
> Estado tem duas mortes por dia no trânsito
De acordo com a Polícia Militar, Rian seguia de moto no sentido Barra Seca quando, nas proximidades da estação da Petrobras, colidiu na cerca lateral do lado esquerdo da via e foi lançado para o interior de uma propriedade particular junto com o veículo. Com o impacto, ele ficou bastante ferido e morreu no local.
> Quatro pessoas ficam feridas após acidentes no Sul do ES
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. A motocicleta era emprestada e foi devolvida ao proprietário. Nas redes sociais de Rian, familiares e amigos lamentaram a morte do jovem.
Jovem morre em acidente de moto em estrada de Linhares

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