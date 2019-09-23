Itaguaçu decreta racionamento de água por tempo indeterminado

Seco, o Rio Santa Joana atravessa as cidades de Afonso Cláudio, Itarana, Itaguaçu e Colatina Crédito: Wando Fagundes/TV Gazeta Noroeste

Itaguaçu, no Noroeste do Estado, está sob racionamento de água a partir desta segunda-feira (23), conforme estabelecido em um decreto municipal assinado pelo prefeito Darly Dettmann (PMDB). Por tempo indeterminado, os moradores da sede do município e dos distritos terão água apenas entre as 16h e as 3h. A cidade de, nodo Estado, está sobde água a partir desta segunda-feira (23), conforme estabelecido em um decreto municipal assinado pelo prefeito Darly Dettmann (). Por tempo indeterminado, os moradores da sede do município e dos distritos terão água apenas entre as 16h e as 3h.

No entanto, o abastecimento não é garantido para todos os bairros, simultaneamente, durante estas 11h estabelecidas. “Vai ser de acordo com a disponibilidade e o sistema de distribuição. Estamos imaginando que a partir das 23h, todas as casas deverão receber água para que possam guardar uma cota para gastar durante o dia seguinte”, disse Dettmann.

Rio Santa Joana e os respectivos afluentes, que abastecem praticamente toda a população de Itaguaçu. “Hoje, não há mais água corrente, apenas pontos de alagamento ao longo do antigo curso do rio”, revelou o prefeito. De acordo com o executivo municipal, a medida tornou-se necessária por causa da escassez hídrica que assola oe os respectivos afluentes, que abastecem praticamente toda a população de Itaguaçu. “Hoje, não há mais água corrente, apenas pontos de alagamento ao longo do antigo curso do rio”, revelou o prefeito.

RACIONAMENTO DEVE SE AGRAVAR NA PRÓXIMA SEMANA

A situação, que já é avaliada como de “dificuldade extrema”, pode ficar ainda mais crítica em um prazo de cinco a sete dias, quando o município acredita que será necessário o abastecimento por meio de carros-pipas, que buscarão água em represas e barragens do interior. “Nesse caso, o racionamento aumentará, acontecendo em dias alternados”, antecipou Dettmann.

NA AGRICULTURA

Desde o final do mês passado, os agricultores de Itaguaçu já captam água sob sistema de rodízio, junto com as cidades de Colatina, Afonso Cláudio e Itarana. Segundo a resolução da Agência Estadual de Recursos Hídrico (AGERH), os produtores só poderiam usar a água para irrigação em dias alternados, sempre entre as 18h e 6h. . Segundo a resolução da Agência Estadual de Recursos Hídrico (AGERH), os produtores só poderiam usar a água para irrigação em dias alternados, sempre entre as 18h e 6h.

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