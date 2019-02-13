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Incêndio em poste ao lado de escola gera pânico em Nova Venécia

As imagens gravadas por moradores mostram o momento em que o incêndio teve início
Leonardo Lucas da Silva

Leonardo Lucas da Silva

Publicado em 

13 fev 2019 às 13:52

Publicado em 13 de Fevereiro de 2019 às 13:52

Um incêndio registrado nesta terça-feira (12) em um poste de energia elétrica localizado ao lado da Escola Estadual Dom Daniel Comboni, em Nova Venécia no Norte do Estado, deixou moradores e alunos assustados. Por ser ao lado de uma escola, o fogo poderia ter atingido a unidade de ensino e ferido os alunos, já que a instituição não dispõe de saída de emergência. Felizmente, ninguém se feriu.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter o fogo. Segundo os profissionais que atenderam a ocorrência, o início do incêndio foi alarmante porque o volume do fogo foi grande devido ao óleo que vazou do transformador, mas as chamas diminuíram rápido.
Incêndio em poste ao lado de escola gera pânico em Nova Venécia
A preocupação dos moradores e dos alunos que estudam na escola é a falta de uma saída de emergência que poderia ser utilizada para evacuar o prédio em situações como a do incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o diretor da escola fez uma rota alternativa para que os alunos saíssem da unidade no momento da ocorrência.
Por meio de nota, a EDP informou que uma equipe esteve no local após o incêndio e prestou manutenção na rede elétrica. Entretanto, a causa ainda está sendo apurada.
Questionada, a Secretaria de Estado de Educação (Sedu), por meio da Superintendência Regional de Educação (SRE), disse que já está com obras em andamento para as novas instalações da rede elétrica na escola. A SRE destaca que a construção de uma saída secundária já está sendo avaliada, que a energia elétrica já foi restabelecida e as aulas estão sendo realizadas normalmente nesta quarta (13).
 

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