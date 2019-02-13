Incêndio em poste ao lado de escola gera pânico em Nova Venécia

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter o fogo. Segundo os profissionais que atenderam a ocorrência, o início do incêndio foi alarmante porque o volume do fogo foi grande devido ao óleo que vazou do transformador, mas as chamas diminuíram rápido.

A preocupação dos moradores e dos alunos que estudam na escola é a falta de uma saída de emergência que poderia ser utilizada para evacuar o prédio em situações como a do incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o diretor da escola fez uma rota alternativa para que os alunos saíssem da unidade no momento da ocorrência.