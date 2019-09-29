Homem morre em acidente de moto na ES 137, em São Gabriel da Palha

Mais um acidente fatal foi registrado nas rodovias que cortam o Noroeste do Espírito Santo. Desta vez, um motociclista morreu enquanto trafegava na ES 137, em São Gabriel da Palha. O corpo de José Barbosa de Oliveira, de 40 anos, foi encontrado na manhã deste sábado (28), por pessoas que passavam pela rodovia estadual.
De acordo com informações iniciais da Polícia Militar, a vítima teria caído na pista, após perder o controle da direção, sem que qualquer veículo tivesse batido na moto. O acidente aconteceu na altura de São Roque, na Zona Rural do município. A perícia da Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros também foram acionados.
Também conhecida como Rodovia do Café, a ES 137 liga a cidade de Nova Venécia ao distrito de São João do Sobrado, em Pinheiros.
QUARTA MORTE EM UMA SEMANA
A violência no trânsito das rodovias da Região Noroeste do Estado tem chamado a atenção: foram quatro mortes em apenas uma semana. Durante o mesmo intervalo de tempo, além destes acidentes fatais, outros dois também foram registrados na BR 259, em Colatina, e deixaram quatro pessoas feridas.
RELEMBRE OS CASOS
Há exatamente uma semana, no domingo (22), o motociclista Jean Zaché morreu em um acidente na altura do km 20 da BR 259, em João Neiva. Na mesma manhã, um casal que também estava de moto ficou ferido, em uma batida que aconteceu no km 52, próximo ao retorno para o Shopping Moda Brasil.
Apenas três dias depois, uma colisão entre uma moto e uma bicicleta tirou a vida de dois jovens em Mantenópolis: Lucas Jakson do Nascimento Silva, de 22 anos, e David Rodrigues de Oliveira, de 15 anos. E, por fim, nesse sábado (27), dois homens ficaram levemente feridos em um capotamento na BR 259.