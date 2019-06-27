Homem fica preso às ferragens em acidente em Boa Esperança

Um homem ficou preso às ferragens e gravemente ferido em um acidente entre dois veículos, próximo ao Rio do Norte, na zona rural de Boa Esperança, região Noroeste do Estado, na noite desta quarta-feira (26).
Segundo a Polícia Militar, uma Chevrolet S10 e um carro de passeio, de modelo sedan, colidiram na rodovia que liga Nova Venécia a Boa Esperança. A causa do acidente não foi informada.
O Corpo de Bombeiros informou que o homem que estava no automóvel sedan ficou preso às ferragens e teve múltiplas fraturas. Ele foi resgatado e encaminhado ao Hospital São Marcos, em Nova Venécia. Já o condutor da caminhonete teve ferimentos leves e foi levado ao Hospital Cristo Rei, em Boa Esperança.