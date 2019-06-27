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Bombeiros fizeram resgate

Homem fica preso às ferragens em acidente em Boa Esperança

Ele conduzia carro de passeio que colidiu com caminhonete, próximo à ponte de Rio do Norte, zona rural do município. Vítima foi resgatada pelos bombeiros e levada a hospital

Publicado em 27 de Junho de 2019 às 15:16

Publicado em 

27 jun 2019 às 15:16
Bombeiros resgatam vítima que ficou presa às ferragens em acidente em Boa Esperança Crédito: Internauta
Um homem ficou preso às ferragens e gravemente ferido em um acidente entre dois veículos, próximo ao Rio do Norte, na zona rural de Boa Esperança, região Noroeste do Estado, na noite desta quarta-feira (26).
Segundo a Polícia Militar, uma Chevrolet S10 e um carro de passeio, de modelo sedan, colidiram na rodovia que liga Nova Venécia a Boa Esperança. A causa do acidente não foi informada.
O Corpo de Bombeiros informou que o homem que estava no automóvel sedan ficou preso às ferragens e teve múltiplas fraturas. Ele foi resgatado e encaminhado ao Hospital São Marcos, em Nova Venécia. Já o condutor da caminhonete teve ferimentos leves e foi levado ao Hospital Cristo Rei, em Boa Esperança.

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