Homem fica preso às ferragens em acidente em Boa Esperança

Segundo a Polícia Militar, uma Chevrolet S10 e um carro de passeio, de modelo sedan, colidiram na rodovia que liga Nova Venécia a Boa Esperança. A causa do acidente não foi informada.

O Corpo de Bombeiros informou que o homem que estava no automóvel sedan ficou preso às ferragens e teve múltiplas fraturas. Ele foi resgatado e encaminhado ao Hospital São Marcos, em Nova Venécia. Já o condutor da caminhonete teve ferimentos leves e foi levado ao Hospital Cristo Rei, em Boa Esperança.