Homem é morto com cinco tiros em frente à companheira em Sooretama

Segundo depoimento do jovem vítima de bala perdida, ele caminhava pela rua, quando ouviu alguns disparos e sentiu algo atingir a própria testa. Por causa do ferimento, ele foi atendido no Pronto Socorro do Hospital de Sooretama, de onde já teve alta. De acordo com a, não há suspeita de motivação, nem de autoria do homicídio.