Homem é morto com cinco tiros em frente à companheira em Sooretama

Na madrugada deste domingo (21), um homem identificado apenas como Jerfeson, de 28 anos, foi morto por disparos de arma de fogo, na frente da companheira, enquanto voltavam para a casa em Sooretama, no Norte do Estado. O crime aconteceu por volta da 00h35, no bairro Sayonara, e teria sido praticado por dois indivíduos.
Ao todo, o rapaz levou cinco tiros, que atingiram o tórax e o braço direito. Segundo a companheira dele, os dois criminosos estavam parados em uma esquina, antes de se aproximarem, efetuarem os disparos e fugirem. Além de Jerfeson, um adolescente de 16 anos que andava pela rua também acabou atingido superficialmente na cabeça.
Segundo depoimento do jovem vítima de bala perdida, ele caminhava pela rua, quando ouviu alguns disparos e sentiu algo atingir a própria testa. Por causa do ferimento, ele foi atendido no Pronto Socorro do Hospital de Sooretama, de onde já teve alta. De acordo com a Polícia Militar, não há suspeita de motivação, nem de autoria do homicídio.
Já a Polícia Civil, por meio de nota, afirmou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Sooretama; e que até o momento nenhum suspeito foi detido. Colaborações que auxiliem na identificação dos criminosos podem ser feitas pelo Disque-Denúncia (181) ou pelo site www.disquenuncia181.es.gov.br.